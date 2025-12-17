Букмекерская компания BetBoom подвела итоги первой половины сезона РПЛ.

Крупнейший выигрыш был получен клиентом благодаря ставке на домашнюю победу «Зенита» в матче против «Локомотива» за 1.62. Отметим, что на тот момент «Локо» был единственной командой в чемпионате, не потерпевшей ни одного поражения.

К счастью для беттора, «Зенит» прервал удачную серию москвичей. Голы Педро в начале и Мостового в концовке встречи принесли петербуржцам уверенную победу 2:0, а клиенту BetBoom 16 877 160 рублей выигрыша.

Самый высокий выигрышный коэффициент один из бетторов поймал благодаря экспрессу сразу из шести матчей 5-го тура.

Клиент BetBoom собрал следующий купон:

1. «Спартак»/«Зенит», ничья за 3.25

2. «Краснодар»/«Сочи», мультисчет 3:2, 4:2, 4:3 или 5:1 за 14.00

3. «Динамо»/ЦСКА, мультисчет 1:2, 1:3 или 1:4 за 6.80

4. «Рубин»/«Ростов», мультисчет 1:0, 2:0 или 3:0 за 3.90

5. «Балтика»/«Локомотив», фора 2 (0) за 1.89

6. «Акрон»/«Оренбург», фора 2 (0) за 3.15

Отметим, что в двух матчах исход решился буквально в последние минуты. Автогол «Сочи» в компенсированное время спас ставку беттора на мультисчет 5:1. А «Локо» сравнял счет против «Балтики» за десять минут до конца второго тайма, что принесло возврат по нулевой форе на гостей.

Изначальный коэффициент экспресса был 7 183.85, но из-за возврата в игре «Локомотива» итоговый кф составил 3 800.97. Клиент BetBoom поставил на купон всего 30 рублей и стал обладателем выигрыша в размере 114 029 руб.

Наиболее популярным матчем среди клиентов неожиданно стало противостояние «Оренбурга» и ЦСКА в рамках первого тура чемпионата. Практически все пользователи BetBoom были уверены в победе москвичей — 90% от общего количества ставок на исход пришлось на выигрыш команды Челестини. Тем не менее «Оренбург» отстоял домашнюю ничью.

Чаще всего бетторы ставили на матчи топов чемпионата: «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», «Краснодара» и «Спартака».

Сравнивания с прошлым сезоном, среди пользователей BetBoom стали более популярными ЦСКА и «Локомотив» — прошлой зимой команды занимали второе и пятое места соответственно. А топ-3 по ставкам на чемпионство перед стартом сезона составили «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Интересно, что, благодаря чемпионству в прошлом сезоне, в этом году кф на победу «Краснодара» перед стартом сезона упал в 2 раза — с 12.00 до 5.30. Также вырос коэффициент на выигрыш «Зенита» с 1.60 до 2.25.

РПЛ официально возобновится 27-го февраля с матча между «Зенитом» и «Балтикой». В BetBoom уже есть линия на предстоящее противостояние. Несмотря на хорошее выступление подопечных Талалаева в этом сезоне, вариант с непроигрышем «Балтики» идет за интересные 2.77.