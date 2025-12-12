Последний тур Лиги чемпионов в этом году прошел удачно для клиента BetBoom , собравшего экспресс из семи матчей общего этапа. В купоне были как варианты на исход, так и ставки на тотал голов.

Судьи спасли лайв-экспресс клиента BetBoom BetBoom

В итоге экспресс принес беттору 1 214 470 рублей выигрыша, а его коэффициент составил 80.96.

Купон мог сорваться в рамках главного матча игрового дня между «Интером» и «Ливерпулем». Несмотря на плохую форму команды Слота — мерсисайдцы одержали всего одну победу в последних шести матчах — клиент BetBoom взял победу гостей на 32-ой минуте при счете 0:0.

Обе команды показали равный, но довольно скучный футбол, играя от обороны. В итоге матч шел к завершению, а на табло горели закономерные «нули», рискуя сорвать экспресс клиента BetBoom. Но исход игры решила судейская бригада — в концовке матча после видеоповтора арбитр назначил пенальти в ворота «Интера», который реализовал Собослаи. Отметим, что этот одиннадцатиметровый фанаты и эксперты в соцсетях окрестили «спорным» — многие считают, что Виртц «нарисовал» падение и фола не было. В итоге этот гол и стал победным для «Ливерпуля».

Самой нервной для клиента BetBoom оказалась концовка матча между «Юнионом» и «Марселем». Беттор взял победу французов в середине первого тайма при счете 1:1. Буквально через десять минут после ставки Гринвуд вывел гостей вперед, а в начале второго тайма удвоил преимущество. «Марсель» удерживал комфортное преимущество до 70-ой минуты — затем «Юнион» сократил разрыв до 2:3, а после сделал счет 3:3.

Экспресс клиента BetBoom оказался под угрозой, но тут вмешалась бригада ВАР. После проверки видеоповтора судья отменил гол из-за миллиметрового офсайда. За несколько минут до конца матча «Юниону» снова удалось сравнять — но и этот гол арбитр отменил из-за положения «вне игры». В итоге «Марсель» оставил ворота сухими и добился минимальной победы, а клиент BetBoom стал обладателем выигрыша в размере более 1 200 000 рублей!

Еврокубки в этом году уже закончились, но игры чемпионатов все еще продолжаются. В эту субботу нас ждет встреча «Атлетико» и «Валенсии» в рамках Ла Лиги.

Подопечные Симеоне идут серьезным фаворитом встречи — BetBoom дает коэффициент 1.31 на их победу. Статистика также на стороне мадридцев — они одержали 8 побед в последних 10 встречах. Можно предположить, что хозяева одержат победу уже в первом тайме — такой исход идет за 1.78.