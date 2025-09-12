2-й таймБенфика — Санта-Клара: онлайн, прямая трансляция 5-го тура чемпионата ПортугалииОнлайн
    Амар Дедич«Бенфика» — «Санта-Клара»: онлайн, прямая трансляция 5-го тура чемпионата Португалии
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
  • 23:30
    • «Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
  • 21:01
    • Гол Даку обеспечил «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 00:01
    • «Севилья» и «Эльче» поделили очки в матче Примеры
    BetBoom запустила акцию «Раскопай фрибет» на FISSURE Playground #2

    Новости букмекеров BetBoom
    Букмекерская компания BetBoom объявила о проведении специальный акции «Раскопай фрибет», приуроченной к турниру FISSURE Playground #2 по CS 2.

    «Раскопай фрибет» на FISSURE Playground #2
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Раскопай фрибет» на FISSURE Playground #2

    Пользователи приложения BetBoom получат уникальную возможность моментально выиграть фрибет за ставки на матчи турнира.

    Особенность акции «Раскопай фрибет» заключается в том, что фрибеты спрятаны под случайными маркетами в FISSURE Playground #2 — если игрок ставит именно на него, приз мгновенно зачисляется на счёт.

    Учитываются любые ставки на турнир FISSURE Playground #2 номиналом от 1000 рублей и коэффициентом от 1.1. Чем больше ставок совершает игрок, тем выше его шансы получить фрибет.

    Для участия в акции пользователь BetBoom должен нажать на кнопку «Принять участие» в приложении. При этом не имеет значения, выигрышной или проигрышной окажется сама ставка — главное, чтобы она была сделана на «счастливый» маркет. Как только это происходит, система автоматически начисляет фрибет участнику акции.

    FISSURE Playground #2 по CS 2 пройдёт с 12 по 21 сентября. Шестнадцать команд борются за призовой фонд в 500 тысяч долларов.

