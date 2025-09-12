BetBoom запустила акцию «Раскопай фрибет» на FISSURE Playground #2

Букмекерская компания BetBoom объявила о проведении специальный акции, приуроченной к турнирупо CS 2.

Пользователи приложения BetBoom получат уникальную возможность моментально выиграть фрибет за ставки на матчи турнира.

Особенность акции «Раскопай фрибет» заключается в том, что фрибеты спрятаны под случайными маркетами в FISSURE Playground #2 — если игрок ставит именно на него, приз мгновенно зачисляется на счёт.

Учитываются любые ставки на турнир FISSURE Playground #2 номиналом от 1000 рублей и коэффициентом от 1.1. Чем больше ставок совершает игрок, тем выше его шансы получить фрибет.

Для участия в акции пользователь BetBoom должен нажать на кнопку «Принять участие» в приложении. При этом не имеет значения, выигрышной или проигрышной окажется сама ставка — главное, чтобы она была сделана на «счастливый» маркет. Как только это происходит, система автоматически начисляет фрибет участнику акции.

FISSURE Playground #2 по CS 2 пройдёт с 12 по 21 сентября. Шестнадцать команд борются за призовой фонд в 500 тысяч долларов.