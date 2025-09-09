BBIQ: интеллектуальное шоу от BetBoom с призовым фондом 1 млн фрибетов

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Александер ДжикуБросил «Фенербахче» ради «Спартака». Джику перебрался в РПЛ
  • 23:52
    • Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол
  • 23:40
    • Англия разгромила Сербию, Кейн отметился голом
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
  • 22:22
    • Минское «Динамо» всухую одолело «Спартак»
  • 22:03
    • «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо» М в матче КХЛ
    Букмекерская компания BetBoom запускает еженедельное интеллектуальное шоу BBIQ — спортивную викторину в режиме онлайн со звездным гостем, призовой фонд которой для зрителей составляет 1 000 000 фрибетов.

    Шоу состоит из десяти раундов, в каждом из которых участникам предстоит ответить в режиме онлайн на вопросы из мира спорта и смежных областей. На ответ дается не более 10 секунд. Правильное решение позволяет продолжить борьбу, а ошибка означает выбывание. Призовой фонд делится между участниками, ответившими на все вопросы правильно.

    Ведущими нового шоу станут известные медийные личности: Ирина Подшибякина, амбассадор BetBoom и ведущая клубного YouTube-канала «Локо», и Полина Лысенко, футбольный блогер и экс-распорядитель зала в «Что? Где? Когда? ». Опыт в легендарной интеллектуальной игре поможет Полине обеспечить безупречное соблюдение правил и задать напряженный ритм «интеллектуальной прожарки», сохраняя динамику и интригу на протяжении всех раундов шоу.

  • Виктория Качайкина
  • директор Департамента российских digital-проектов BetBoom
  • Для нас BBIQ — это не просто проект, а новый эксперимент в digital-направлении. Мы придумали формат, где видео оживает за счет геймификации: зрители больше не пассивные наблюдатели, а полноценные участники шоу. Нам было важно, чтобы люди не просто смотрели, а реально проживали этот опыт вместе с нами — прямо здесь и сейчас.

    • Особенность BBIQ — сочетание познавательного и игрового элементов, ведь игроки не только проверяют свои знания, но и по-новому открывают для себя гостя проекта, который также отвечает на вопросы ведущего в студии. Вопросы включают нестандартные и юмористические формулировки, из-за чего ответы будет сложно найти через поисковые системы. После завершения эфира видео остается доступным в архиве.

    Первым гостем интеллектуального шоу станет амбассадор BetBoom Андрей Панков. Премьерный выпуск стартовал 9 сентября в 17:00 в приложении и на сайте BetBoom, подробности доступны по ссылке.

