BBIQ: интеллектуальное шоу от BetBoom с призовым фондом 1 млн фрибетов

Букмекерская компания BetBoom запускает еженедельное интеллектуальное шоу BBIQ — спортивную викторину в режиме онлайн со звездным гостем, призовой фонд которой для зрителей составляет 1 000 000 фрибетов.

Шоу состоит из десяти раундов, в каждом из которых участникам предстоит ответить в режиме онлайн на вопросы из мира спорта и смежных областей. На ответ дается не более 10 секунд. Правильное решение позволяет продолжить борьбу, а ошибка означает выбывание. Призовой фонд делится между участниками, ответившими на все вопросы правильно.

Ведущими нового шоу станут известные медийные личности: Ирина Подшибякина, амбассадор BetBoom и ведущая клубного YouTube-канала «Локо», и Полина Лысенко, футбольный блогер и экс-распорядитель зала в «Что? Где? Когда? ». Опыт в легендарной интеллектуальной игре поможет Полине обеспечить безупречное соблюдение правил и задать напряженный ритм «интеллектуальной прожарки», сохраняя динамику и интригу на протяжении всех раундов шоу.

Виктория Качайкина директор Департамента российских digital-проектов BetBoom Для нас BBIQ — это не просто проект, а новый эксперимент в digital-направлении. Мы придумали формат, где видео оживает за счет геймификации: зрители больше не пассивные наблюдатели, а полноценные участники шоу. Нам было важно, чтобы люди не просто смотрели, а реально проживали этот опыт вместе с нами — прямо здесь и сейчас.

Особенность BBIQ — сочетание познавательного и игрового элементов, ведь игроки не только проверяют свои знания, но и по-новому открывают для себя гостя проекта, который также отвечает на вопросы ведущего в студии. Вопросы включают нестандартные и юмористические формулировки, из-за чего ответы будет сложно найти через поисковые системы. После завершения эфира видео остается доступным в архиве.

Первым гостем интеллектуального шоу станет амбассадор BetBoom Андрей Панков. Премьерный выпуск стартовал 9 сентября в 17:00 в приложении и на сайте BetBoom, подробности доступны по ссылке.