300 000 фрибетов и игровые джерси к BetBoom Матчу Сборной

    Эмилиано МартинесПадение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой
  • 20:32
    • Пегула обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал US Open — 2025
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
  • 16:25
    • «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
  • 15:30
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
    Все новости спорта

    Новости букмекеров BetBoom
    Сентябрь порадует всех любителей спорта матчами сборной России по футболу. Первая игра национальной команды против Иордании пройдет уже в четверг, 4 сентября, на стадионе «Лукойл Арена».

    Дружина Валерия Карпина встретится с финалистом кубка Азии и участниками Чемпионата Мира-2026. От нашей сборной мы ждем зрелищного футбола и желаем только побед.

    К возвращению главной команды страны BetBoom дарит всем своим клиентам 300 000 фрибетов и 5 игровых джерси в рамках акции «Болей за Сборную».

    Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, сделать ставку от 1000 рублей с коэффициентом то 1.3 на матч Россия — Иордания. Акция также проходит в сети наземных клубов BetBoom. Подробности акции спрашивайте у персонала. Адрес ближайших клубов можно узнать на сайте.

    Прогнозы и ставки на футбол

    BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений проходят трансляции матчей с комментаторами и знаменитостями.

    Всех гостей ждет ежедневный кэшбек до 20%, а новичкам — приветственный бонус до 10 000. Все пункты приема ставок имеют возрастной ценз 18+, для посещения необходимо при себе иметь паспорт.

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Уфа» не проиграет «Торпедо», Сборная Катара одолеет Бахрейн
  • Экспресс дня 3 сентября. Прогноз и ставки
  • 5.93
    •
  • Туляки начнут без прелюдий
  • «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?
  • «Торпедо» Москва — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Катар — Бахрейн
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Вондроушова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •