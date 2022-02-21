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    Камила Валиева опубликовала эмоциональное обращение к болельщикам

    Пекин-2022 Фигурное катание Скандалы Допинг Сборная России
    Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила за поддержку в ситуации, в которой она оказалась на Олимпиаде в Пекине.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    После победы сборной России с Валиевой в составе в командном турнире стало известно о положительной допинг-пробе 15-летней фигуристки. Спортивный арбитражный суд допустил Камилу к участию в личных соревнованиях. В итоге она заняла четвёртое место.

    «Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня.

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    • Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира. Спасибо вам всем! Низкий вам поклон! Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас», — написала Валиева.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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