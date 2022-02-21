Камила Валиева опубликовала эмоциональное обращение к болельщикам

Российская фигуристкапоблагодарила за поддержку в ситуации, в которой она оказалась на Олимпиаде в Пекине.

После победы сборной России с Валиевой в составе в командном турнире стало известно о положительной допинг-пробе 15-летней фигуристки. Спортивный арбитражный суд допустил Камилу к участию в личных соревнованиях. В итоге она заняла четвёртое место.

«Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня.

Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира. Спасибо вам всем! Низкий вам поклон! Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас», — написала Валиева.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.