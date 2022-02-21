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    Валиева поблагодарила своих тренеров: Спасибо, что помогаете мне быть сильной

    Пекин-2022 Фигурное катание
    15-летняя российская фигуристка Камила Валиева впервые после скандала на Олимпиаде-2022 опубликовала пост на своей странице в «Инстаграме».

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вёл меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию — моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича (Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза).

    Вы абсолютные мастера в своём деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищённой и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — написала Валиева.

    Напомним, Валиева завоевала золото в командном турнире в составе сборной России. Церемонию награждения не стали проводить — вскоре стало известно, что допинг-тест спортсменки, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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