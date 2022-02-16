Валиева выступит в показательных выступлениях на Олимпиаде, если попадет в тройку призеров

Российская фигуристкапримет участие в показательных выступлениях Олимпиады-2022, если выиграет медаль в одиночном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиеву могут не допустить к участию в гала-вечере по итогам Олимпиады в Пекин из-за участия в допинг-скандале.

«Согласно справочнику руководителей команд для зимних Олимпийских игр, фигуристы, занявшие места с 1 по 3 в итоговом результате, обязаны участвовать в показательном гала-вечере», — сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на Международный союз конькобежцев (ISU).

Валиева лидирует после короткой программы личного турнира, набрав 82,16 балла.

Ранее стало известно, что МОК не будет проводить церемонию награждения призеров личных соревнований фигуристок во время Олимпиады в Пекине в том случае, если в числе медалистов окажется Валиева.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады-2022, несмотря на то, что ее декабрьская допинг-проба дала положительный результат.

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