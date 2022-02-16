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    Валиева выступит в показательных выступлениях на Олимпиаде, если попадет в тройку призеров

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательных выступлениях Олимпиады-2022, если выиграет медаль в одиночном турнире.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Ранее сообщалось, что Валиеву могут не допустить к участию в гала-вечере по итогам Олимпиады в Пекин из-за участия в допинг-скандале.

    «Согласно справочнику руководителей команд для зимних Олимпийских игр, фигуристы, занявшие места с 1 по 3 в итоговом результате, обязаны участвовать в показательном гала-вечере», — сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на Международный союз конькобежцев (ISU).

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    • Валиева лидирует после короткой программы личного турнира, набрав 82,16 балла.

    Ранее стало известно, что МОК не будет проводить церемонию награждения призеров личных соревнований фигуристок во время Олимпиады в Пекине в том случае, если в числе медалистов окажется Валиева.

    Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады-2022, несмотря на то, что ее декабрьская допинг-проба дала положительный результат.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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