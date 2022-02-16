Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМесси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс»
  • 08:20
    • Объявлен состав сборной России по хоккею на матч с Данией на ОИ-2022
  • 07:10
    • МОК: Результат Валиевой на ОИ-2022 будет считаться предварительным
  • 00:55
    • ПСЖ вырвал победу у «Реала» благодаря голу Мбаппе
  • 00:55
    • Дубль Силвы помог «Ман Сити» разгромить «Спортинг» в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    МОК: Результат Валиевой на ОИ-2022 будет считаться предварительным

    Пекин-2022 Допинг Фигурное катание Сборная России Медали России
    Результат женского турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх с участием российской фигуристки будет считаться предварительным.

    Камила Валиева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Камила Валиева

    Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

    «Результат Валиевой в произвольной программе будет засчитан как предварительный, будет как бы примечание.

    Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира», — сказал Адамс.

    Валиева победила в командных соревнованиях в составе сборной России, однако из-за положительной допинг-пробы в декабре на Олимпиаде решили не проводить награждение по итогам турнира.

    Сейчас россиянка лидирует в соревнованиях одиночниц после короткой программы. Она набрала 82,16 балла.

    Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия не закончит четвертьфинал разгромной победой
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Ливерпуль» легко выиграет у «Интера» в Милане?
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Бавария» забьет «Зальцбургу» больше трех мячей?
  • «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 09:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Порту — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие