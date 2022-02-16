МОК: Результат Валиевой на ОИ-2022 будет считаться предварительным

Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
«Результат Валиевой в произвольной программе будет засчитан как предварительный, будет как бы примечание.
Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира», — сказал Адамс.
Валиева победила в командных соревнованиях в составе сборной России, однако из-за положительной допинг-пробы в декабре на Олимпиаде решили не проводить награждение по итогам турнира.
Сейчас россиянка лидирует в соревнованиях одиночниц после короткой программы. Она набрала 82,16 балла.
Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля.
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