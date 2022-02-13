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    Камила ВалиеваЖдем вердикт по Валиевой и медаль фигуристов. Анонс событий на Олимпиаде-2022 14 февраля
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    Тутберидзе — о скандале с Валиевой: Это всплыло на Олимпиаде, чтобы громче прозвучало

    Пекин-2022 Допинг Скандалы Между тем Фигурное катание Сборная России
    Тренер Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

    Этери Тутберидзе
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    Этери Тутберидзе

    Спортсменку после победы в составе сборной России в командном турнире по фигурному катанию могут отстранить от личных соревнований.

    11 февраля Международное агентство допинг-тестирования опубликовало релиз, в котором говорится, что в допинг-пробе Валиевой, датированной 25 декабря, было найдено запрещенное вещество — триметазидин.

    «Для меня командная медаль — это медаль страны. Очевидно, что наша страна, как показывает развитие четырех видов фигурного катания, сильнее остальных стран. И если бы каталась не Камила, а другая спортсменка, результат был бы тот же.

    Как-то обидно, что вся эта ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде. Я так понимаю, для того, чтобы это громче прозвучало и получило больший резонанс. Но мы справимся.

    Камила чувствует поддержку, мы абсолютно с ней. Забегая вперед, я уже думаю, как быть с ней, пока будет идти все это разбирательство. Ее никто не собирается оставлять. Она находит в себе силы, потому что знает, что она чиста. Ее вины нет», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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