Журналисты встретили Валиеву аплодисментами после тренировки

Российская фигуристкавышла в субботу на тренировку на Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает «Матч ТВ», после тренировочной сессии журналисты встретили Валиеву аплодисментами.

15-летнюю фигуристку сопровождали пресс-атташе Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов и тренер Валерий Артюхов.

Накануне Валиева прошла мимо журналистов, закрывая лицо кофтой.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой в CAS.

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