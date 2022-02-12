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    Washington Post выпустил материал в поддержку Валиевой, раскритиковав действия ВАДА

    Пекин-2022 Фигурное катание Допинг Скандалы
    Журналистка крупнейшего американского издания «Washington Post» Сэлли Дженкинс выпустила материал в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, попавшей в допинг-скандал на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). По её мнению, существующая антидопинговая система неэффективна.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Криминализация 15-летней виртуозки Валиевой — это моральная катастрофа, к которой привели псевдопуританские выкрутасы антидопингового движения с их "нулевой терпимостью". Следствием стало обвинение невиновного. Просто гляньте на Валиеву. Я не вижу в её выступлениях ничего кроме грации и истинного величия.

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    • История Валиевой в очередной раз показала, насколько сомнительны токсикология, судебные преследования и бесконечные юридические проволочки со стороны WADA. Нет убедительных доказательств того, что небольшое количество препарата под названием триметазидин давало бы Валиевой хоть какое-то преимущество или что она принимала его умышленно.

    Есть неопровержимые доказательства того, что она уже является величайшей фигуристкой нашего времени, а может, и в истории. Она возвышается над всеми. Нет такого вещества, которое помогло бы в её артистизме, кроме вдохновения, с которым она катается.

    ВАДА как обезумевшая кошка болтает об этом деле, запутавшись в своих обычных клубках противоречивой нелогичности, и это обвинение в адрес самой системы, а не в адрес Валиевой», — написала Дженкинс.

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