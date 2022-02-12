Стало известно, судьи из каких стран будут рассматривать дело Камилы Валиевой

Стал известен состав выездной панели Спортивного арбитражного суда, который рассмотрит дело российской фигуристки

Это Фабио Иудика (Италия), Джеффри Бенц (США) и Весна Бергант Ракочевич (Словения), сообщает официальный сайт CAS.

Ранее CAS зарегистрировал апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о приостановке отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат. Валиева в составе сборной России победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, но из-за ситуации с допинг-тестом церемония награждения до сих пор не состоялась.

Решение по делу Валиевой будет объявлено 14 февраля.

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