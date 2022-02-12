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    Стало известно, судьи из каких стран будут рассматривать дело Камилы Валиевой

    Пекин-2022 Фигурное катание Допинг Скандалы
    Стал известен состав выездной панели Спортивного арбитражного суда, который рассмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Это Фабио Иудика (Италия), Джеффри Бенц (США) и Весна Бергант Ракочевич (Словения), сообщает официальный сайт CAS.

  • Стало известно, когда будет принято решение по Валиевой
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    • Ранее CAS зарегистрировал апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о приостановке отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат. Валиева в составе сборной России победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, но из-за ситуации с допинг-тестом церемония награждения до сих пор не состоялась.

    Решение по делу Валиевой будет объявлено 14 февраля.

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