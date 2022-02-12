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    Стало известно, когда будет принято решение по Валиевой

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина сообщила, что решение о допуске фигуристки Камилы Валиевой до личного турнира Олимпиады в Пекине будет принято сегодня до 18 часов по московскому времени.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Допустят или нет до участия в личном турнире, решат сегодня до 23 по Пекину (18 часов по Москве).

    Решение по делу будут принимать долго. Не здесь и не сейчас», — приводит слова Ермолиной «Р-Спорт».

    Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

    РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой в CAS.

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