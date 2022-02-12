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    Лыжники бегут за историческим золотом. Анонс событий на Олимпиаде-2022 13 февраля

    Пекин-2022 13 февраля: расписание соревнований и телетрансляций, где и за кого болеть

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    Александр Большунов
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    Александр Большунов
    В воскресенье, 13 февраля в Пекине пройдет заседание CAS по делу Камилы Валиевой и разыграют семь комплектов медалей. Впервые с 1980 года шанс на олимпийское золото в эстафете имеют наши лыжники.

    Горные лыжи

    Начинают дележ медалей воскресенья горнолыжники в гигантском слаломе. Россию представляют Александр Андриенко и Иван Кузнецов, но шансов у них примерно никаких.

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    • На счету Андриенко бронза Универсиады-2017 и за последние пару лет он не занимал выше 20-го места в этой дисциплине на Кубка Мира. Кузнецов — победитель Универсиады-2019.

    За золото будут бороться норвежец Хенрик Кристофферсен, на счету которого серебро Пхенчхана-2018 и золото ЧМ-2019, швейцарец Марко Одерматт, имеющий 24 подиума на этапах КМ и француз Алексис Пинтуро — трёхкратный призёр Игр и обладатель Кубка мира 2020/21.

    Хенрик Кристофферсен

    Также в борьбу за медали включатся серебряный призер ОИ-2018 и ЧМ-2017 Мануэль Феллер (Австрия), итальянец Лука Де Алипрандини и ряд австрийских и швейцарских горнолыжников.

    05:15. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
    08:45. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

    Лыжные гонки

    Главное событие дня — очередное российско-норвежское противостояние в лыжных гонках, на этот раз в мужской эстафете.

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    Неудивительно, что они главные фавориты. Расстановка по этапам: Эмиль Иверсен, Паал Голберг, Ханс Холунд, великий и ужасный Йоханнес Клебо.

    В субботу эстафетную гонку выиграли наши девушки, но мужская команда последний раз побеждала на Играх еще в 1980 году. Настало время исторического успеха?

    Александр Большунов

    На первом этапе бежит Алексей Червоткин, лучшим достижением которого в Пекине пока стало пятое место в классической пятнашке, на втором — обладатель двух медалей ОИ-2022 Александр Большунов.

    Третий отрезок гонки достался призеру скиатлона Денису Спицову, а замыкать доверили Сергею Устюгову, которому предстоит финальная схватка против Клебо.

  • Золото в лыжах, хоккей и фигурное катание
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  • Сегодня

    • За третью медаль будут бороться команды Финляндии, Франции и Швеции. Постараются вклиниться в борьбу немцы и итальянцы.

    10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4x10 км
    • Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
    • Комментатор: Андрей Арих, Дмитрий Терехов

    Биатлон

    В биатлоне в воскресенье две гонки преследования. Начинают девушки, и все наши надежды связаны с Кристиной Резцовой, которая все ближе к личной медали — в спринте она стала лучшей из тех, кто промахнулся.

    Главной претенденткой на золото считают норвежку Марте Улсбю-Ройселанн, с которой за награду поборются шведка Эльвира Эберг и итальянка Доротея Вирер. Претендует на медаль и австрийка Лиза Тереза Хаузер.

    Кристина Резцова

    Могут выстрелить, кроме Резцовой, норвежки Тириль Экхофф и Ингрид Тандервольд и шведка Ханна Эберг.

    Ульяна Нигматуллина, которая никак не наладит в Пекине стрельбу, стартует с 13-й позиции, Ирина Казакевич убежит на трассу 20-й, Светлана Миронова — 47-й.

    12:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования
    • Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
    • Комментатор: Николай Круглов, Дмитрий Терехов

    В мужском пасьюте надеемся на Максима Цветкова, у которого уже две обидных деревянных медали в личных гонках. В спринте он остановился в 1,7 секунды от медали, зато при чистой стрельбе, что будет особенно важно в этой гонке.

    Главным претендентом на золото является норвежец Йоханнес Бе, которому постарается навязать борьбу француз Кентен Фийон Майе.

    Максим Цветков

    Ведут борьбу за медали швед Себастьян Самуэльссон и норвежец Тарьей Бе, постараются вклиниться в нее немец Долль и норвежец Легрейд.

    Эдуард Латыпов после трех выстрелов в молоко в спринте стартует с 11-й позиции, Даниил Серохвостов начнет 19-м, а Александр Логинов вообще из хвоста четвертой десятки.

    13:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования
    • Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн
    • Комментатор: Дмитрий Губерниев

    Шорт-трек

    Шорт-трекисты разыграют медали на дистанции 500 метров. Действующий чемпион Европы Константин Ивлиев показал второе время в квалификации и уверенно шагнул в четвертьфинал, в эту стадию выбился и Павел Ситников.

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    • Тем не менее главными претендентами на золото будут китайцы Жэнь Цзывэй и У Дацзин, венгерско-китайские братья Шаолинь и Шандор Лю, кореец Хван Дэ Хон.

    14.00 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/4 финала
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
    15:14. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал А
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

    В женской эстафете сборная России в составе Софьи Просвирновой, Екатерины Ефременковой, Елены Серегиной и Анны Востриковой не пробилась в главный забег и выступит лишь в финале Б, где будет соревноваться с командами США, Италии и Польши.

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    В финале А главный претендент на золото — команда Нидерландов. Команда Китая постарается оспорить это — фактор домашнего льда может помочь. За третью медаль поборются Корея и Канада.

    14:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета. Финал В
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
    14:44. Шорт-трек. Женщины. Эстафета Финал А
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

    Конькобежный спорт

    Конькобежцы в Пекине пока без медалей — женский спринт может изменить это, ведь у России тут действующая чемпионка мира Ангелина Голикова и чемпионка Европы Дарья Качанова.

    Знаменосец сборной России Ольга Фаткулина хоть и бронзовый призер ЧМ, и обладательница серебра Сочи-2014, но после перенсенной болезни сама не очень верит в свой успех и не рассчитывает на медали.

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    • За золото тем временем поборются американка Эрин Джексон, японка Нао Кодайра и голландка Фемке Кок.

    16:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

    В это же день проходят четвертьфиналы командной гонки преследования у мужчин. Год назад российская тройка взяла бронзу на чемпионате мира.

    Данилу Семерикова заменил Александр Румянцев, но Сергей Трофимов и Руслан Захаров на месте. В четвертьфинале надо справиться с Китаем, но решающие гонки пройдут в другой день.

    16:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

    Что еще посмотреть

    Снова будет много керлинга, в том числе сыграет и мужская сборная России.

    После неудачи против США (5:6), победы над Китаем (7:4) и проигрыша Швейцарии (3:6) наши парни под шкиперством Сергея Глухова не оставили камня на камне от датчан — 10:2.

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    • Чтобы претендовать на плей-офф, нужно обыгрывать еще одного аутсайдера турнира — Италию.

    04:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 6. Италия — Россия
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн

    На Олимпиаде в Пекине дебютирует дисциплина монобоб — все как в настоящим бобслее, но только в одиночку.

    Здесь Россию представляет Надежда Сергеева, которую четыре года назад забанили за тот самый злосчастный триметазидин, на котором поймали Валиеву.

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    • В лидерах тут канадка Келли Хамфрис, которая сейчас выступает за США, и вполне себе канадская канадка Алиссия Рисслинг.

    04:30. Бобслей. Женщины. Монобоб. 1-я попытка
    • Прямая трансляция:Матч! Страна, Онлайн

    У фристайлисток начинается квалификация в слоупстайле — серии трюков на различных сооружениях по ходу трассы.

    Чемпионка мира Анастасия Таталина стала лишь десятой в биг-эйре, но может исправиться тут. Правда в Пхенчхане-2018 она была 12-й в слоупстайле. Также Россию представляет Ксения Орлова.

    Любовь Никитина

    В акробатике российские перспективы получше — Любовь Никитина брала личные серебро и бронзу на чемпионатах мира, а еще становилась чемпионкой планеты в командном миксте.

    05:00. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
    • Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Онлайн
    14:00. Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

    У российских хоккеистов выходной, но это не значит, что интересных матчей в воскресенье нет — сыграют например шведские «Тре Крунур» и финские «львы».

    11:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. Финляндия — Швеция

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.

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