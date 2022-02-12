Лыжники бегут за историческим золотом. Анонс событий на Олимпиаде-2022 13 февраля

В воскресенье, 13 февраля в Пекине пройдет заседание CAS по делу Камилы Валиевой и разыграют семь комплектов медалей. Впервые с 1980 года шанс на олимпийское золото в эстафете имеют наши лыжники.

Горные лыжи

Начинают дележ медалей воскресенья горнолыжники в гигантском слаломе. Россию представляют Александр Андриенко и Иван Кузнецов, но шансов у них примерно никаких.

На счету Андриенко бронза Универсиады-2017 и за последние пару лет он не занимал выше 20-го места в этой дисциплине на Кубка Мира. Кузнецов — победитель Универсиады-2019.

За золото будут бороться норвежец Хенрик Кристофферсен, на счету которого серебро Пхенчхана-2018 и золото ЧМ-2019, швейцарец Марко Одерматт, имеющий 24 подиума на этапах КМ и француз Алексис Пинтуро — трёхкратный призёр Игр и обладатель Кубка мира 2020/21.

Хенрик Кристофферсен globallookpress.com

Также в борьбу за медали включатся серебряный призер ОИ-2018 и ЧМ-2017 Мануэль Феллер (Австрия), итальянец Лука Де Алипрандини и ряд австрийских и швейцарских горнолыжников.

05:15. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

08:45. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

Лыжные гонки

Главное событие дня — очередное российско-норвежское противостояние в лыжных гонках, на этот раз в мужской эстафете.

В Пхенчхане-2018 и на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе победы остались за скандинавами.

Неудивительно, что они главные фавориты. Расстановка по этапам: Эмиль Иверсен, Паал Голберг, Ханс Холунд, великий и ужасный Йоханнес Клебо.

В субботу эстафетную гонку выиграли наши девушки, но мужская команда последний раз побеждала на Играх еще в 1980 году. Настало время исторического успеха?

Александр Большунов globallookpress.com

На первом этапе бежит Алексей Червоткин, лучшим достижением которого в Пекине пока стало пятое место в классической пятнашке, на втором — обладатель двух медалей ОИ-2022 Александр Большунов.

Третий отрезок гонки достался призеру скиатлона Денису Спицову, а замыкать доверили Сергею Устюгову, которому предстоит финальная схватка против Клебо.

За третью медаль будут бороться команды Финляндии, Франции и Швеции. Постараются вклиниться в борьбу немцы и итальянцы.

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4x10 км Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

Первый канал, Онлайн Комментатор: Андрей Арих, Дмитрий Терехов

Биатлон

В биатлоне в воскресенье две гонки преследования. Начинают девушки, и все наши надежды связаны с Кристиной Резцовой , которая все ближе к личной медали — в спринте она стала лучшей из тех, кто промахнулся.

Главной претенденткой на золото считают норвежку Марте Улсбю-Ройселанн, с которой за награду поборются шведка Эльвира Эберг и итальянка Доротея Вирер. Претендует на медаль и австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Кристина Резцова globallookpress.com

Могут выстрелить, кроме Резцовой, норвежки Тириль Экхофф и Ингрид Тандервольд и шведка Ханна Эберг.

Ульяна Нигматуллина, которая никак не наладит в Пекине стрельбу, стартует с 13-й позиции, Ирина Казакевич убежит на трассу 20-й, Светлана Миронова — 47-й.

12:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

Первый канал, Онлайн Комментатор: Николай Круглов, Дмитрий Терехов

В мужском пасьюте надеемся на Максима Цветкова , у которого уже две обидных деревянных медали в личных гонках. В спринте он остановился в 1,7 секунды от медали, зато при чистой стрельбе, что будет особенно важно в этой гонке.

Главным претендентом на золото является норвежец Йоханнес Бе, которому постарается навязать борьбу француз Кентен Фийон Майе .

Максим Цветков globallookpress.com

Ведут борьбу за медали швед Себастьян Самуэльссон и норвежец Тарьей Бе, постараются вклиниться в нее немец Долль и норвежец Легрейд.

Эдуард Латыпов после трех выстрелов в молоко в спринте стартует с 11-й позиции, Даниил Серохвостов начнет 19-м, а Александр Логинов вообще из хвоста четвертой десятки.

13:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн

Россия 1, Онлайн Комментатор: Дмитрий Губерниев

Шорт-трек

Шорт-трекисты разыграют медали на дистанции 500 метров. Действующий чемпион Европы Константин Ивлиев показал второе время в квалификации и уверенно шагнул в четвертьфинал, в эту стадию выбился и Павел Ситников.

Тем не менее главными претендентами на золото будут китайцы Жэнь Цзывэй и У Дацзин, венгерско-китайские братья Шаолинь и Шандор Лю, кореец Хван Дэ Хон.

14.00 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/4 финала Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

15:14. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал А Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

В женской эстафете сборная России в составе Софьи Просвирновой, Екатерины Ефременковой, Елены Серегиной и Анны Востриковой не пробилась в главный забег и выступит лишь в финале Б, где будет соревноваться с командами США, Италии и Польши.

В финале А главный претендент на золото — команда Нидерландов. Команда Китая постарается оспорить это — фактор домашнего льда может помочь. За третью медаль поборются Корея и Канада.

14:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета. Финал В Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

14:44. Шорт-трек. Женщины. Эстафета Финал А Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

Конькобежный спорт

Конькобежцы в Пекине пока без медалей — женский спринт может изменить это, ведь у России тут действующая чемпионка мира Ангелина Голикова и чемпионка Европы Дарья Качанова.

Знаменосец сборной России Ольга Фаткулина хоть и бронзовый призер ЧМ, и обладательница серебра Сочи-2014, но после перенсенной болезни сама не очень верит в свой успех и не рассчитывает на медали.

За золото тем временем поборются американка Эрин Джексон, японка Нао Кодайра и голландка Фемке Кок.

16:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

В это же день проходят четвертьфиналы командной гонки преследования у мужчин. Год назад российская тройка взяла бронзу на чемпионате мира.

Данилу Семерикова заменил Александр Румянцев, но Сергей Трофимов и Руслан Захаров на месте. В четвертьфинале надо справиться с Китаем, но решающие гонки пройдут в другой день.

16:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

Что еще посмотреть

Снова будет много керлинга, в том числе сыграет и мужская сборная России.

После неудачи против США (5:6), победы над Китаем (7:4) и проигрыша Швейцарии (3:6) наши парни под шкиперством Сергея Глухова не оставили камня на камне от датчан — 10:2.

Чтобы претендовать на плей-офф, нужно обыгрывать еще одного аутсайдера турнира — Италию.

04:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 6. Италия — Россия Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн

На Олимпиаде в Пекине дебютирует дисциплина монобоб — все как в настоящим бобслее, но только в одиночку.

Здесь Россию представляет Надежда Сергеева, которую четыре года назад забанили за тот самый злосчастный триметазидин, на котором поймали Валиеву.

В лидерах тут канадка Келли Хамфрис, которая сейчас выступает за США, и вполне себе канадская канадка Алиссия Рисслинг.

04:30. Бобслей. Женщины. Монобоб. 1-я попытка Прямая трансляция:Матч! Страна, Онлайн

У фристайлисток начинается квалификация в слоупстайле — серии трюков на различных сооружениях по ходу трассы.

Чемпионка мира Анастасия Таталина стала лишь десятой в биг-эйре, но может исправиться тут. Правда в Пхенчхане-2018 она была 12-й в слоупстайле. Также Россию представляет Ксения Орлова.

Любовь Никитина globallookpress.com

В акробатике российские перспективы получше — Любовь Никитина брала личные серебро и бронзу на чемпионатах мира, а еще становилась чемпионкой планеты в командном миксте.

05:00. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Онлайн

14:00. Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

У российских хоккеистов выходной, но это не значит, что интересных матчей в воскресенье нет — сыграют например шведские «Тре Крунур» и финские «львы».

11:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. Финляндия — Швеция Прямая трансляция: Матч ТВ, Live Прогноз на матч

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.