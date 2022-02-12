Лыжники бегут за историческим золотом. Анонс событий на Олимпиаде-2022 13 февраля

Горные лыжи
Начинают дележ медалей воскресенья горнолыжники в гигантском слаломе. Россию представляют Александр Андриенко и Иван Кузнецов, но шансов у них примерно никаких.
На счету Андриенко бронза Универсиады-2017 и за последние пару лет он не занимал выше 20-го места в этой дисциплине на Кубка Мира. Кузнецов — победитель Универсиады-2019.
За золото будут бороться норвежец Хенрик Кристофферсен, на счету которого серебро Пхенчхана-2018 и золото ЧМ-2019, швейцарец Марко Одерматт, имеющий 24 подиума на этапах КМ и француз Алексис Пинтуро — трёхкратный призёр Игр и обладатель Кубка мира 2020/21.
Также в борьбу за медали включатся серебряный призер ОИ-2018 и ЧМ-2017 Мануэль Феллер (Австрия), итальянец Лука Де Алипрандини и ряд австрийских и швейцарских горнолыжников.
05:15. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
08:45. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
Лыжные гонки
В Пхенчхане-2018 и на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе победы остались за скандинавами.
Неудивительно, что они главные фавориты. Расстановка по этапам: Эмиль Иверсен, Паал Голберг, Ханс Холунд, великий и ужасный Йоханнес Клебо.
В субботу эстафетную гонку выиграли наши девушки, но мужская команда последний раз побеждала на Играх еще в 1980 году. Настало время исторического успеха?
На первом этапе бежит Алексей Червоткин, лучшим достижением которого в Пекине пока стало пятое место в классической пятнашке, на втором — обладатель двух медалей ОИ-2022 Александр Большунов.
Третий отрезок гонки достался призеру скиатлона Денису Спицову, а замыкать доверили Сергею Устюгову, которому предстоит финальная схватка против Клебо.
За третью медаль будут бороться команды Финляндии, Франции и Швеции. Постараются вклиниться в борьбу немцы и итальянцы.
10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4x10 км
- Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
- Комментатор: Андрей Арих, Дмитрий Терехов
Биатлон
В биатлоне в воскресенье две гонки преследования. Начинают девушки, и
Могут выстрелить, кроме Резцовой, норвежки Тириль Экхофф и Ингрид Тандервольд и шведка Ханна Эберг.
Ульяна Нигматуллина, которая никак не наладит в Пекине стрельбу, стартует с 13-й позиции, Ирина Казакевич убежит на трассу 20-й, Светлана Миронова — 47-й.
12:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования
- Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
- Комментатор: Николай Круглов, Дмитрий Терехов
Ведут борьбу за медали швед Себастьян Самуэльссон и норвежец Тарьей Бе, постараются вклиниться в нее немец Долль и норвежец Легрейд.
Эдуард Латыпов после трех выстрелов в молоко в спринте стартует с 11-й позиции, Даниил Серохвостов начнет 19-м, а Александр Логинов вообще из хвоста четвертой десятки.
13:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования
- Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн
- Комментатор: Дмитрий Губерниев
Шорт-трек
Шорт-трекисты разыграют медали на дистанции 500 метров. Действующий чемпион Европы Константин Ивлиев показал второе время в квалификации и уверенно шагнул в четвертьфинал, в эту стадию выбился и Павел Ситников.
Тем не менее
14.00 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/4 финала
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
15:14. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал А
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
В женской эстафете сборная России в составе Софьи Просвирновой, Екатерины Ефременковой, Елены Серегиной и Анны Востриковой не пробилась в главный забег и выступит лишь в финале Б, где будет соревноваться с командами США, Италии и Польши.
В финале А главный претендент на золото — команда Нидерландов. Команда Китая постарается оспорить это — фактор домашнего льда может помочь. За третью медаль поборются Корея и Канада.
14:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета. Финал В
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
14:44. Шорт-трек. Женщины. Эстафета Финал А
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
Конькобежный спорт
Конькобежцы в Пекине пока без медалей — женский спринт может изменить это, ведь у России тут действующая чемпионка мира Ангелина Голикова и чемпионка Европы Дарья Качанова.
Знаменосец сборной России Ольга Фаткулина хоть и бронзовый призер ЧМ, и обладательница серебра Сочи-2014, но после перенсенной болезни сама не очень верит в свой успех и не рассчитывает на медали.
За золото тем временем поборются американка Эрин Джексон, японка Нао Кодайра и голландка Фемке Кок.
16:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн
В это же день проходят четвертьфиналы командной гонки преследования у мужчин. Год назад российская тройка взяла бронзу на чемпионате мира.
Данилу Семерикова заменил Александр Румянцев, но Сергей Трофимов и Руслан Захаров на месте. В четвертьфинале надо справиться с Китаем, но решающие гонки пройдут в другой день.
16:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн
Что еще посмотреть
Снова будет много керлинга, в том числе сыграет и мужская сборная России.
После неудачи против США (5:6), победы над Китаем (7:4) и проигрыша Швейцарии (3:6) наши парни под шкиперством Сергея Глухова не оставили камня на камне от датчан — 10:2.
Чтобы претендовать на плей-офф, нужно обыгрывать еще одного аутсайдера турнира — Италию.
04:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 6. Италия — Россия
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн
Здесь Россию представляет Надежда Сергеева, которую четыре года назад забанили за тот самый злосчастный триметазидин, на котором поймали Валиеву.
В лидерах тут канадка Келли Хамфрис, которая сейчас выступает за США, и вполне себе канадская канадка Алиссия Рисслинг.
04:30. Бобслей. Женщины. Монобоб. 1-я попытка
- Прямая трансляция:Матч! Страна, Онлайн
У фристайлисток начинается квалификация в слоупстайле — серии трюков на различных сооружениях по ходу трассы.
Чемпионка мира Анастасия Таталина стала лишь десятой в биг-эйре, но может исправиться тут. Правда в Пхенчхане-2018 она была 12-й в слоупстайле. Также Россию представляет Ксения Орлова.
В акробатике российские перспективы получше — Любовь Никитина брала личные серебро и бронзу на чемпионатах мира, а еще становилась чемпионкой планеты в командном миксте.
05:00. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
- Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Онлайн
14:00. Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн
У российских хоккеистов выходной, но это не значит, что интересных матчей в воскресенье нет — сыграют например шведские «Тре Крунур» и финские «львы».
11:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. Финляндия — Швеция
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Live Прогноз на матч
За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.