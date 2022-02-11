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    Дания — Россия, хоккей, Олимпиада-2022: где смотреть онлайн?

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    11 февраля в 07:10 мск мужская сборная России по хоккею начнет второй матч турнира на Олимпиаде-2022. Соперник — Дания.

    Сборная России по хоккею в матче со Швейцарией
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    Сборная России по хоккею в матче со Швейцарией

    Дания возглавляет группу. Команда довольно неожиданно обыграла в стартовой игре Чехию 2:1.

    Сборная России тоже выиграла — 1:0 у Швейцарии. Однако качество показанной игры командой Алексея Жамнова вызвало множество критичных отзывов.

    В концовке матча россиянине попросту отбивались. Процент реализации голевых моментов — невероятно низкий: 3.33%.

  • Вымученные 3 очка. Россия выстояла в игре со Швейцарией
  • Сборная России победила Швейцарию со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа олимпийских соревнованиях по хоккею. Освещаем события встречи.
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    • Кроме того, за матч команда получила сразу 7 удалений.

    Прямую трансляцию матча Дания — Россия смотрите на Первом канале. Начало эфира — в 07:10.

    Кроме того, за ходом матча можно следить в онлайн-трансляции на LiveSport.Ru. Эксперты сайта подготовили прогноз на игру.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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