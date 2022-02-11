Дания — Россия, хоккей, Олимпиада-2022: где смотреть онлайн?

11 февраля в 07:10 мск мужская сборнаяпо хоккею начнет второй матч турнира на Олимпиаде-2022 . Соперник —

Дания возглавляет группу. Команда довольно неожиданно обыграла в стартовой игре Чехию 2:1.

Сборная России тоже выиграла — 1:0 у Швейцарии. Однако качество показанной игры командой Алексея Жамнова вызвало множество критичных отзывов.

В концовке матча россиянине попросту отбивались. Процент реализации голевых моментов — невероятно низкий: 3.33%.

Кроме того, за матч команда получила сразу 7 удалений.

Прямую трансляцию матча Дания — Россия смотрите на Первом канале. Начало эфира — в 07:10.

Кроме того, за ходом матча можно следить в онлайн-трансляции на LiveSport.Ru. Эксперты сайта подготовили прогноз на игру.

Олимпиада-2022 онлайн

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