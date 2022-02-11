Выстрелят ли биатлонисты? Анонс событий на Олимпиаде-2022 12 февраля

Сноубординг
Первый комплект медалей субботы будет разыгран в командном борд-кроссе — контактной гонке на скорость, которая является одной из самых зрелищных и непредсказуемых дисциплин сноуборда.
Россияне Кристина Пауль и Даниил Донских выбыли на первой стадии личного турнира, но попробуют растолкать всех в командном. Попутчики по заезду в четвертьфинале — все сплошь фавориты: Франция, Канада и США.
Канадцы Мериета Один и Элиот Гронден побывали на пьедестале в личном зачете, американка Линдси Джейкобеллис стала чемпионкой Пекина, а француженка Хлоэ Треспеш стала второй.
У мужчин в личном зачете золото взял австриец Алессандро Хеммерле, но и француз Мерлен Сурже выиграл малый финал.
Важно помнить, что
05:00. Сноубординг. Смешанные команды. Сноуборд-кросс
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
Лыжные гонки
В субботу состоится первый командный старт лыжниц на Олимпиаде в Пекине —
Два месяца назад россиянки выиграли первую лыжную эстафету за последние 17 лет, подвинув грозных норвежек благодаря рывку Степановой на последнем этапе, и на олимпийский старт выбрали тот же состав.
Классические этапы возьмут на себя Юлия Ступак и Наталья Непряева, которая находится в потрясающих кондициях, а коньковые этапы побегут Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Впрочем, главные фаворитки Пекина — не норвежки, у который в полном прядке только Тереза Йохауг, а сестры Венг и Фоссесхольм не впечатляют.
За золото будут бороться шведские и финские лыжницы. У шведок первый и последний этапы — герои спринта Майя Дальквист и Юнна Сундлинг, а посередине топовые классистка и конькистка — Андерссон и Карлссон.
У Финляндии Нисканнен и Пармакоски, которые были в призах классической разделки, неожиданно побегут коньковые этапы, а на классике — Кюлонен и Матинало.
В борьбу за медали может вмешаться сборная Германии и команда США.
10:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км
- Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн
- Комментатор: Дмитрий Губерниев
Конькобежный спорт
Еще пару-тройку лет назад наши конькобежцы доминировали в спринте, но сейчас они отошли в тень — рекордсмен мира Павел Кулижников даже не отобрался на 500-метровку, а чемпион мира-2019 Руслан Мурашов — лишь третий номер сборной.
Лидеры нашей команды теперь Артем Арефьев и Виктор Муштаков, собравшие пять подиумов на двоих в Кубке мира, но в число фаворитов они не входят.
За медали поберется проведший шикарный сезон лидер зачета Кубка мира канадец Лоран Дюбрей, а олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Ховар Лорентсен из Норвегии постарается защитить титул.
Как обычно на высшие награды претендуют японские спортсмены — Ватару Морисигэ и Тацуя Синхама занимают второе и третье место в зачете КМ, а Юма Мураками показал третье лучшее время в этом сезоне.
Не стоит сбрасывать со счетом и хозяев льда — Гао Тинъюй завоевал бронзу в Пхенчхане и постарается взять медаль на домашних играх.
11:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
Женская командная гонка преследования возвращается в пятый раз на зимних Олимпийских играх — в субботу пройдет четвертьфинал.
Соревнуются восемь команд: Япония, Китай, Норвегия, Нидерланды, Белоруссия, Канада, Польша и Россия.
Четыре лучшие команды выходят в полуфинал, а четыре худшие команды будут соревноваться за места с 5 по 8.
Следующие два раунда будут включать в себя гонки на выбывание один на один, что довольно уникально для длинной трассы.
Россию представляют Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева и Евгения Лаленкова.
11:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
Биатлон
После бронзы в миксте мы хотели от наших биатлонистов продолжения банкета, но нас ждала серия разочарований — Цветков потерял золото индивидуалки последним выстрелом, а у девушек лишь Кристина Резцова в боевой форме.
Тем не менее,
Мужская команда уже доказала, что в состоянии бороться за медали в личных гонках. С Логиновым Россию представляют Эдуард Латыпов, Максим Цветков и открывающий Олимпиаду Даниил Серохвостов.
12:00. Биатлон. Мужчины. Спринт
- Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
- Комментаторы: Николай Круглов, Дмитрий Терехов
Прыжки с трамплина
В лидерах норвежцы Мариус Линдвик и Хальвор Эгнер Гранеруд, за ними чемпиона микста словенец Петер Превц и австриец Штефан Крафт.
Не стоит сбрасывать со счетов и победившего на нормальном трамплине японца Рёю Кобаяси.
14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS 140
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн
Скелетон
Лидер сборной России по скелетону Елена Никитина, которая была третьей на прошлогоднем ЧМ, провалила две первых попытки (только 18-е место) и пошла на открытый конфликт с федерацией: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, но куда бежать, если это руководители, я пока не знаю».
Учитывая, что раньше так же выступили саночники, после Олимпиады могут произойти кадровые перестановки в федерации.
Надежд на медали не осталось ни у нее, ни у Юлии Канакиной (13-е место) с Алиной Тарарыченковой (18-е).
В лидерах после первых двух попыток австралийка Жаклин Нарракотт и немки Ханна Найзе и Тина Херман. За медали бороться будут канадка Мирела Ранева, китаянка Дань Чжао и немка Жаклин Лёллинг.
15:20. Скелетон. Женщины. 3-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
16:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ Онлайн
Что еще посмотреть
Синицина и Кацалапов — действующие чемпионов мира и Европы, но оба титула они завоевали в отсутствие французского дуэта Пападакис/Сизерон, на счету которых лучшие баллы сезона и мировой рекорд.
В спор за медали вмешаются две пары из США (Чок/Бейтс и Хаббел/Донохью), которые обыграли россиян в командном турнире, а также двукратные чемпионы России Степанова и Букин.
Дэвис и Смолкин выступят девятыми, в третьей разминке, время выхода на лед — 15:29. Степанова и Букин — в четвертой разминке, их порядковый номер — 16, время выхода на лед — 16:38.
Синицина и Кацалапов выступят первыми в заключительной, пятой разминке. Время выхода на лед — 17:05.
14:00. Фигурное катание. Танцы. Ритм-танец
- Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
Наши парни свой третий матч на турнире проведут уже после обеда. После непростых побед над Швейцарией и Данией им удалось обеспечить себе лидерство в группе и
Зато можно безболезненно проверить все игровые связи, сочетания и игровые схемы. Не исключено, что Жамнов и компания дадут шанс тем, кто пока не имел возможности сыграть в Пекин.
07:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. Канада — США
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Live Прогноз на матч
16:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Россия — Чехия
- Прямая трансляция: Россия 1, Live Прогноз на матч
- Комментаторы: Андрей Николишин, Владимир Стогниенко
С тех пор сборную России подкосили травмы, суровейший ковид-протокол и унизительные поражения от США, Канады и Финляндии. Чтобы остаться в медальной борьбе, нельзя уступать сейчас.
07:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. Россия — Швейцария
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Live Прогноз на матч
Снова будет много керлинга — два матча проведет женская сборная России, которая является действующим серебряным призёром мирового первенства.
Правда, команда Алины Ковалевой начала Олимпиаду обескураживающе — с двух поражений от США и Швейцарии.
04:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 4. Южная Корея — Россия
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн
15:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 5. Россия — Япония
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн
За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.