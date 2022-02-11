Выстрелят ли биатлонисты? Анонс событий на Олимпиаде-2022 12 февраля

Сборная России получила мощный психологический удар и рискует лишиться золота в фигурном катании. В субботу на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны еще шесть комплектов медалей. Время пополнить запас наград.

Сноубординг

Первый комплект медалей субботы будет разыгран в командном борд-кроссе — контактной гонке на скорость, которая является одной из самых зрелищных и непредсказуемых дисциплин сноуборда.

Россияне Кристина Пауль и Даниил Донских выбыли на первой стадии личного турнира, но попробуют растолкать всех в командном. Попутчики по заезду в четвертьфинале — все сплошь фавориты: Франция, Канада и США.

Канадцы Мериета Один и Элиот Гронден побывали на пьедестале в личном зачете, американка Линдси Джейкобеллис стала чемпионкой Пекина, а француженка Хлоэ Треспеш стала второй.

Борд-кросс

У мужчин в личном зачете золото взял австриец Алессандро Хеммерле, но и француз Мерлен Сурже выиграл малый финал.

Важно помнить, что соревнования в сноуборд-кроссе всегда интересны и непредсказуемы в плане победителя , так что шанс есть у всех.

05:00. Сноубординг. Смешанные команды. Сноуборд-кросс Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

Лыжные гонки

В субботу состоится первый командный старт лыжниц на Олимпиаде в Пекине — девушки побегут эстафету, и у нас есть шанс на медаль, вплоть до золотой .

Два месяца назад россиянки выиграли первую лыжную эстафету за последние 17 лет, подвинув грозных норвежек благодаря рывку Степановой на последнем этапе, и на олимпийский старт выбрали тот же состав.

Классические этапы возьмут на себя Юлия Ступак и Наталья Непряева, которая находится в потрясающих кондициях, а коньковые этапы побегут Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Впрочем, главные фаворитки Пекина — не норвежки, у который в полном прядке только Тереза Йохауг, а сестры Венг и Фоссесхольм не впечатляют.

Наталья Непряева

За золото будут бороться шведские и финские лыжницы. У шведок первый и последний этапы — герои спринта Майя Дальквист и Юнна Сундлинг, а посередине топовые классистка и конькистка — Андерссон и Карлссон.

У Финляндии Нисканнен и Пармакоски, которые были в призах классической разделки, неожиданно побегут коньковые этапы, а на классике — Кюлонен и Матинало.

В борьбу за медали может вмешаться сборная Германии и команда США.

10:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн

Россия 1, Онлайн Комментатор: Дмитрий Губерниев

Конькобежный спорт

Еще пару-тройку лет назад наши конькобежцы доминировали в спринте, но сейчас они отошли в тень — рекордсмен мира Павел Кулижников даже не отобрался на 500-метровку, а чемпион мира-2019 Руслан Мурашов — лишь третий номер сборной.

Лидеры нашей команды теперь Артем Арефьев и Виктор Муштаков, собравшие пять подиумов на двоих в Кубке мира, но в число фаворитов они не входят.

За медали поберется проведший шикарный сезон лидер зачета Кубка мира канадец Лоран Дюбрей, а олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Ховар Лорентсен из Норвегии постарается защитить титул.

Виктор Муштаков

Как обычно на высшие награды претендуют японские спортсмены — Ватару Морисигэ и Тацуя Синхама занимают второе и третье место в зачете КМ, а Юма Мураками показал третье лучшее время в этом сезоне.

Не стоит сбрасывать со счетом и хозяев льда — Гао Тинъюй завоевал бронзу в Пхенчхане и постарается взять медаль на домашних играх.

11:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

Женская командная гонка преследования возвращается в пятый раз на зимних Олимпийских играх — в субботу пройдет четвертьфинал.

Соревнуются восемь команд: Япония, Китай, Норвегия, Нидерланды, Белоруссия, Канада, Польша и Россия.

Четыре лучшие команды выходят в полуфинал, а четыре худшие команды будут соревноваться за места с 5 по 8.

Наталья Воронина

Следующие два раунда будут включать в себя гонки на выбывание один на один, что довольно уникально для длинной трассы.

Россию представляют Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева и Евгения Лаленкова.

11:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

Биатлон

После бронзы в миксте мы хотели от наших биатлонистов продолжения банкета, но нас ждала серия разочарований — Цветков потерял золото индивидуалки последним выстрелом, а у девушек лишь Кристина Резцова в боевой форме.

Тем не менее, надежда на личную медаль Александра Логинова в спринте не покидает нас — в этом году он уже выигрывал гонку на 10 км. Да и в Пекине он выступает неплохо — если не два промаха на последнем рубеже индивидуалки, был бы на подиуме.

Мужская команда уже доказала, что в состоянии бороться за медали в личных гонках. С Логиновым Россию представляют Эдуард Латыпов, Максим Цветков и открывающий Олимпиаду Даниил Серохвостов.

Александр Логинов

Главные фавориты — привычные: норвежец Йоханнес Бё и француз Кантен Фийон Майе. За медали поборются немец Бенедикт Долль, шведы Самуэльссон и Понсилуома, норвежцы Легрейд и Тарьей Бё, и белорус Смольский.

12:00. Биатлон. Мужчины. Спринт Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

Первый канал, Онлайн Комментаторы: Николай Круглов, Дмитрий Терехов

Прыжки с трамплина

Российские прыгуны с трамплина, от которых никто ничего не ждал, внезапно раскрылись и заблистали на этой Олимпиаде , завоевав первую медаль в истории России — в смешанных командных соревнованиях, да и в личных соревнованиях выступив неплохо.

В квалификации на большом трамплине Данил Садреев прыгнул дальше всех , однако по оценкам стал лишь пятым, Евгений Климов — в топ-5 по дальности прыжка. Помимо них в финал квалифицировались Роман Трофимов и Михаил Назаров.

Данил Садреев

В лидерах норвежцы Мариус Линдвик и Хальвор Эгнер Гранеруд, за ними чемпиона микста словенец Петер Превц и австриец Штефан Крафт.

Не стоит сбрасывать со счетов и победившего на нормальном трамплине японца Рёю Кобаяси.

14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS 140 Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

Скелетон

Лидер сборной России по скелетону Елена Никитина, которая была третьей на прошлогоднем ЧМ, провалила две первых попытки (только 18-е место) и пошла на открытый конфликт с федерацией: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, но куда бежать, если это руководители, я пока не знаю».

Учитывая, что раньше так же выступили саночники, после Олимпиады могут произойти кадровые перестановки в федерации.

Елена Никитина

Надежд на медали не осталось ни у нее, ни у Юлии Канакиной (13-е место) с Алиной Тарарыченковой (18-е).

В лидерах после первых двух попыток австралийка Жаклин Нарракотт и немки Ханна Найзе и Тина Херман. За медали бороться будут канадка Мирела Ранева, китаянка Дань Чжао и немка Жаклин Лёллинг.

15:20. Скелетон. Женщины. 3-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

16:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ Онлайн

Что еще посмотреть

Вслед за мужским турниром в фигурном катании начинаются танцы на льду. Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Синицина и Кацалапов — действующие чемпионов мира и Европы, но оба титула они завоевали в отсутствие французского дуэта Пападакис/Сизерон, на счету которых лучшие баллы сезона и мировой рекорд.

Синицина и Кацалапов

В спор за медали вмешаются две пары из США (Чок/Бейтс и Хаббел/Донохью), которые обыграли россиян в командном турнире, а также двукратные чемпионы России Степанова и Букин.

Дэвис и Смолкин выступят девятыми, в третьей разминке, время выхода на лед — 15:29. Степанова и Букин — в четвертой разминке, их порядковый номер — 16, время выхода на лед — 16:38.

Синицина и Кацалапов выступят первыми в заключительной, пятой разминке. Время выхода на лед — 17:05.

14:00. Фигурное катание. Танцы. Ритм-танец Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

У хоккеистов день открывает мощное североамериканское противостояние , за которым всегда интересно наблюдать.

Наши парни свой третий матч на турнире проведут уже после обеда. После непростых побед над Швейцарией и Данией им удалось обеспечить себе лидерство в группе и встреча с Чехией не имеет особого турнирного значения .

Россия — Дания

Зато можно безболезненно проверить все игровые связи, сочетания и игровые схемы. Не исключено, что Жамнов и компания дадут шанс тем, кто пока не имел возможности сыграть в Пекин.

07:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. Канада — США Прямая трансляция: Матч! Игра, Live Прогноз на матч

16:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Россия — Чехия Прямая трансляция: Россия 1, Live Прогноз на матч

Россия 1, Live Прогноз на матч Комментаторы: Андрей Николишин, Владимир Стогниенко

У российских хоккеисток — первая стадия плей-офф и новая встреча с швейцаркам и, обыгранными в стартовом матче турнира (5:2).

С тех пор сборную России подкосили травмы, суровейший ковид-протокол и унизительные поражения от США, Канады и Финляндии. Чтобы остаться в медальной борьбе, нельзя уступать сейчас.

07:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. Россия — Швейцария Прямая трансляция: Матч ТВ, Live Прогноз на матч

Снова будет много керлинга — два матча проведет женская сборная России, которая является действующим серебряным призёром мирового первенства.

Правда, команда Алины Ковалевой начала Олимпиаду обескураживающе — с двух поражений от США и Швейцарии.

Встречи с Кореей и Японией — хорошая возможность вернуться в борьбу за плей-офф. И у кореянок, и у японок по одной победе в двух матчах.

04:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 4. Южная Корея — Россия Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн

15:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 5. Россия — Япония Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.