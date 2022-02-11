Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Выстрелят ли биатлонисты? Анонс событий на Олимпиаде-2022 12 февраля

    Пекин-2022 12 февраля: расписание соревнований и телетрансляций, где и за кого болеть

    Пекин-2022 Сборная России Биатлон Кёрлинг Коньки Лыжные гонки Прыжки с трамплина Скелетон Сноуборд Фигурное катание Хоккей
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЛогиновВыстрелят ли биатлонисты? Анонс событий на Олимпиаде-2022 12 февраля Камила ВалиеваОлимпийская сказка обернулась кошмаром. Валиевой придется защищаться в суде Жота стал героем матчаЖота и Диас удержали «Ливерпуль» в чемпионской гонке
  • 00:58
    • ПСЖ вырвал победу у «Ренна» благодаря голу Мбаппе
  • 00:19
    • «Лейпциг» обыграл «Кельн», у Ольмо гол и пас
  • 17:21
    • РУСАДА начало расследования в отношении персонала фигуристки Валиевой
  • 14:17
    • Чехи обыграли Швейцарию в серии буллитов, Россия досрочно вышла в четвертьфинал олимпийского турнира
  • 17:53
    • Россиянин Третьяков не смог попасть в тройку призеров Олимпиады по скелетону
  • 16:57
    • Мужская сборная России по кёрлингу разгромила Данию на ОИ в Пекине
  • 16:47
    • Объявлены стартовые номера биатлонистов сборной России на олимпийский спринт
    Все новости спорта
    Александр Логинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Логинов
    Сборная России получила мощный психологический удар и рискует лишиться золота в фигурном катании. В субботу на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны еще шесть комплектов медалей. Время пополнить запас наград.

    Сноубординг

    Первый комплект медалей субботы будет разыгран в командном борд-кроссе — контактной гонке на скорость, которая является одной из самых зрелищных и непредсказуемых дисциплин сноуборда.

  • Олимпийская сказка обернулась кошмаром. Валиевой придется защищаться в суде
  • Фигуристка Камила Валиева уличена в применении запрещенного препарата. Ей грозит дисквалификация, а сборной России — потеря золота в командном турнире
  • Вчера

    • Россияне Кристина Пауль и Даниил Донских выбыли на первой стадии личного турнира, но попробуют растолкать всех в командном. Попутчики по заезду в четвертьфинале — все сплошь фавориты: Франция, Канада и США.

    Канадцы Мериета Один и Элиот Гронден побывали на пьедестале в личном зачете, американка Линдси Джейкобеллис стала чемпионкой Пекина, а француженка Хлоэ Треспеш стала второй.

    Борд-кросс

    У мужчин в личном зачете золото взял австриец Алессандро Хеммерле, но и француз Мерлен Сурже выиграл малый финал.

    Важно помнить, что соревнования в сноуборд-кроссе всегда интересны и непредсказуемы в плане победителя, так что шанс есть у всех.

    05:00. Сноубординг. Смешанные команды. Сноуборд-кросс
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

    Лыжные гонки

    В субботу состоится первый командный старт лыжниц на Олимпиаде в Пекине — девушки побегут эстафету, и у нас есть шанс на медаль, вплоть до золотой.

  • Дожали цепких датчан. Россия добыла вторую подряд победу на Олимпиаде
  • Сборная России переиграла Данию со счетом 2:0. Рассказываем об основных моментах матча
  • Вчера

    • Два месяца назад россиянки выиграли первую лыжную эстафету за последние 17 лет, подвинув грозных норвежек благодаря рывку Степановой на последнем этапе, и на олимпийский старт выбрали тот же состав.

    Классические этапы возьмут на себя Юлия Ступак и Наталья Непряева, которая находится в потрясающих кондициях, а коньковые этапы побегут Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

    Впрочем, главные фаворитки Пекина — не норвежки, у который в полном прядке только Тереза Йохауг, а сестры Венг и Фоссесхольм не впечатляют.

    Наталья Непряева

    За золото будут бороться шведские и финские лыжницы. У шведок первый и последний этапы — герои спринта Майя Дальквист и Юнна Сундлинг, а посередине топовые классистка и конькистка — Андерссон и Карлссон.

    У Финляндии Нисканнен и Пармакоски, которые были в призах классической разделки, неожиданно побегут коньковые этапы, а на классике — Кюлонен и Матинало.

    В борьбу за медали может вмешаться сборная Германии и команда США.

    10:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км
    • Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн
    • Комментатор: Дмитрий Губерниев

    Конькобежный спорт

    Еще пару-тройку лет назад наши конькобежцы доминировали в спринте, но сейчас они отошли в тень — рекордсмен мира Павел Кулижников даже не отобрался на 500-метровку, а чемпион мира-2019 Руслан Мурашов — лишь третий номер сборной.

  • Четвертые места и фигурное катание
  • 32 фото
  • Вчера

    • Лидеры нашей команды теперь Артем Арефьев и Виктор Муштаков, собравшие пять подиумов на двоих в Кубке мира, но в число фаворитов они не входят.

    За медали поберется проведший шикарный сезон лидер зачета Кубка мира канадец Лоран Дюбрей, а олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Ховар Лорентсен из Норвегии постарается защитить титул.

    Виктор Муштаков

    Как обычно на высшие награды претендуют японские спортсмены — Ватару Морисигэ и Тацуя Синхама занимают второе и третье место в зачете КМ, а Юма Мураками показал третье лучшее время в этом сезоне.

    Не стоит сбрасывать со счетом и хозяев льда — Гао Тинъюй завоевал бронзу в Пхенчхане и постарается взять медаль на домашних играх.

    11:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

    Женская командная гонка преследования возвращается в пятый раз на зимних Олимпийских играх — в субботу пройдет четвертьфинал.

    Соревнуются восемь команд: Япония, Китай, Норвегия, Нидерланды, Белоруссия, Канада, Польша и Россия.

    Четыре лучшие команды выходят в полуфинал, а четыре худшие команды будут соревноваться за места с 5 по 8.

    Наталья Воронина

    Следующие два раунда будут включать в себя гонки на выбывание один на один, что довольно уникально для длинной трассы.

    Россию представляют Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева и Евгения Лаленкова.

    11:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

    Биатлон

    После бронзы в миксте мы хотели от наших биатлонистов продолжения банкета, но нас ждала серия разочарований — Цветков потерял золото индивидуалки последним выстрелом, а у девушек лишь Кристина Резцова в боевой форме.

  • Валиева и пустота. Сборная России 10 февраля на Олимпиаде-2022
  • Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 10 февраля. Все, чем запомнился шестой день Олимпиады
  • 10/02/2022

    • Тем не менее, надежда на личную медаль Александра Логинова в спринте не покидает нас — в этом году он уже выигрывал гонку на 10 км. Да и в Пекине он выступает неплохо — если не два промаха на последнем рубеже индивидуалки, был бы на подиуме.

    Мужская команда уже доказала, что в состоянии бороться за медали в личных гонках. С Логиновым Россию представляют Эдуард Латыпов, Максим Цветков и открывающий Олимпиаду Даниил Серохвостов.

    Александр Логинов

    Главные фавориты — привычные: норвежец Йоханнес Бё и француз Кантен Фийон Майе. За медали поборются немец Бенедикт Долль, шведы Самуэльссон и Понсилуома, норвежцы Легрейд и Тарьей Бё, и белорус Смольский.

    12:00. Биатлон. Мужчины. Спринт
    • Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
    • Комментаторы: Николай Круглов, Дмитрий Терехов

    Прыжки с трамплина

    Российские прыгуны с трамплина, от которых никто ничего не ждал, внезапно раскрылись и заблистали на этой Олимпиаде, завоевав первую медаль в истории России — в смешанных командных соревнованиях, да и в личных соревнованиях выступив неплохо.

    В квалификации на большом трамплине Данил Садреев прыгнул дальше всех, однако по оценкам стал лишь пятым, Евгений Климов — в топ-5 по дальности прыжка. Помимо них в финал квалифицировались Роман Трофимов и Михаил Назаров.

    Данил Садреев

    В лидерах норвежцы Мариус Линдвик и Хальвор Эгнер Гранеруд, за ними чемпиона микста словенец Петер Превц и австриец Штефан Крафт.

    Не стоит сбрасывать со счетов и победившего на нормальном трамплине японца Рёю Кобаяси.

    14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS 140
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

    Скелетон

    Лидер сборной России по скелетону Елена Никитина, которая была третьей на прошлогоднем ЧМ, провалила две первых попытки (только 18-е место) и пошла на открытый конфликт с федерацией: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, но куда бежать, если это руководители, я пока не знаю».

    Учитывая, что раньше так же выступили саночники, после Олимпиады могут произойти кадровые перестановки в федерации.

    Елена Никитина

    Надежд на медали не осталось ни у нее, ни у Юлии Канакиной (13-е место) с Алиной Тарарыченковой (18-е).

    В лидерах после первых двух попыток австралийка Жаклин Нарракотт и немки Ханна Найзе и Тина Херман. За медали бороться будут канадка Мирела Ранева, китаянка Дань Чжао и немка Жаклин Лёллинг.

    15:20. Скелетон. Женщины. 3-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
    16:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ Онлайн

    Что еще посмотреть

    Вслед за мужским турниром в фигурном катании начинаются танцы на льду. Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

    Синицина и Кацалапов — действующие чемпионов мира и Европы, но оба титула они завоевали в отсутствие французского дуэта Пападакис/Сизерон, на счету которых лучшие баллы сезона и мировой рекорд.

    Синицина и Кацалапов

    В спор за медали вмешаются две пары из США (Чок/Бейтс и Хаббел/Донохью), которые обыграли россиян в командном турнире, а также двукратные чемпионы России Степанова и Букин.

    Дэвис и Смолкин выступят девятыми, в третьей разминке, время выхода на лед — 15:29. Степанова и Букин — в четвертой разминке, их порядковый номер — 16, время выхода на лед — 16:38.

    Синицина и Кацалапов выступят первыми в заключительной, пятой разминке. Время выхода на лед — 17:05.

    14:00. Фигурное катание. Танцы. Ритм-танец
    • Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

    У хоккеистов день открывает мощное североамериканское противостояние, за которым всегда интересно наблюдать.

    Наши парни свой третий матч на турнире проведут уже после обеда. После непростых побед над Швейцарией и Данией им удалось обеспечить себе лидерство в группе и встреча с Чехией не имеет особого турнирного значения.

    Россия — Дания

    Зато можно безболезненно проверить все игровые связи, сочетания и игровые схемы. Не исключено, что Жамнов и компания дадут шанс тем, кто пока не имел возможности сыграть в Пекин.

    07:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. Канада — США
    16:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Россия — Чехия
    • Прямая трансляция: Россия 1, Live Прогноз на матч
    • Комментаторы: Андрей Николишин, Владимир Стогниенко

    У российских хоккеисток — первая стадия плей-офф и новая встреча с швейцаркам и, обыгранными в стартовом матче турнира (5:2).

    С тех пор сборную России подкосили травмы, суровейший ковид-протокол и унизительные поражения от США, Канады и Финляндии. Чтобы остаться в медальной борьбе, нельзя уступать сейчас.

    07:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. Россия — Швейцария

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Снова будет много керлинга — два матча проведет женская сборная России, которая является действующим серебряным призёром мирового первенства.

    Правда, команда Алины Ковалевой начала Олимпиаду обескураживающе — с двух поражений от США и Швейцарии.

    Встречи с Кореей и Японией — хорошая возможность вернуться в борьбу за плей-офф. И у кореянок, и у японок по одной победе в двух матчах.

    04:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 4. Южная Корея — Россия
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн
    15:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 5. Россия — Япония
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Миннесота — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 11:40
    •  2.53
  • Прогноз на матч Бенфика — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Галатасарай — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие