Экс-врач «Спартака»: Игра в маске может привести к смерти

Бывший главный врач московского «Спартака»рассказал, почему в командных видах спорта нельзя играть в медицинской маске.

Ранее женские сборные России и Канады вышли в масках на матч олимпийского турнира в Пекине. В следующем матче сборной России в масках играли хоккеистки финской команды.

«Играть в масках практически невозможно. При занятии спортом легочная вентиляция повышается на несколько раз в отношении обычного человека. Доступ воздуха при занятии спортом крайне необходим. Если надеть маску, он для спортсмена снизится. Из-за недостаточного притока воздуха в легких спортсмен будет задыхаться.

Категорически не рекомендую заниматься спортом в масках, как бы кому-то ни хотелось. При игре в маске может произойти кислородное голодание. Человек может упасть в обморок, врачи могут не спасти больного, по сути это может привести к смерти. Спортсмен при отсутствии запаса воздуха может задохнуться.

Сейчас нас преследует штамм "омикрон" и от него маска защитить не может. Это негативно может сказаться на спортсмене. Соревнующемуся спортсмену в маске можно играть только в шахматы», — приводит слова Василькова «Матч ТВ».

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