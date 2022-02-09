Тарасова: Очередной наброс на Россию! Это даже смешно детям предлагать допинг

Заслуженный тренер СССРотреагировала на новость о том, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине могут пересмотреть из-за сомнительного допинг-теста у российского фигуриста.

«Не представляю, кто это может быть. Я в это не верю. Это очередной наброс на Россию! У нас все чисто. По-другому у нас быть не может! Это катаются дети, какие у них допинг пробы? Смешно!

Я ни во что не верю! И я не буду в это верить! У нас абсолютно чистые спортсмены. Это даже смешно детям предлагать допинг», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде является проблема с допинг-тестом российского спортсмена перед Играми в Пекине.

В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России (ОКР) и международных органов по борьбе с допингом.

Напомним, сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

Второе место заняла команда США, третьей стала Япония. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.