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    Тарасова: Очередной наброс на Россию! Это даже смешно детям предлагать допинг

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине могут пересмотреть из-за сомнительного допинг-теста у российского фигуриста.

    Татьяна Тарасова
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    Татьяна Тарасова

    «Не представляю, кто это может быть. Я в это не верю. Это очередной наброс на Россию! У нас все чисто. По-другому у нас быть не может! Это катаются дети, какие у них допинг пробы? Смешно!

    Я ни во что не верю! И я не буду в это верить! У нас абсолютно чистые спортсмены. Это даже смешно детям предлагать допинг», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде является проблема с допинг-тестом российского спортсмена перед Играми в Пекине.

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    Напомним, сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

    Второе место заняла команда США, третьей стала Япония. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.

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