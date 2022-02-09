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    Хоккеисты сборной России начинают защиту титулаХоккеисты начинают защиту титула. Анонс событий на Олимпиаде-2022 9 февраля
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    Стала известна причина задержки церемонии награждения российских фигуристов

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Фигурное катание
    Причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде является проблема с допинг-тестом российского спортсмена перед Играми в Пекине, сообщает Inside the Games.

    Сборная России
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    Сборная России

    В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России (ОКР) и международных органов по борьбе с допингом.

    Напомним, сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

    Второе место заняла команда США, третьей стала Япония. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.

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