«А где у нас тренер по стрельбе вообще?». Тихонов шокирован промахами Нигматуллиной в индивидуальной гонке

Четырехкратный олимпийский чемпионраскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону после женской индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине.

Ульяна Нигматуллина допустила на четырех огневых рубежах 10 промахов и заняла всего лишь 78-е место.

«Резцова готовилась к сезону не в сборной, и она остается лучшей в этом сезоне. Это говорит о том, что у нас нет тренерского коллектива. Говорю это все эти 14 лет. У Нигматуллиной десять промахов. А где у нас тренер по стрельбе вообще? Я по телевидению вижу ошибки, а куда смотрит руководство, тренеры, которые находятся рядом с командой? Резцова не готовилась с ними, и она весь сезон лучшая. Это разве нормальное явление?

Считаю, что сейчас в сборной нет никакого анализа выступлений, разбора полетов. Нужен профессиональный подход в каждом вопросе. Надо очень многое менять в сборной.

Смешанная эстафета показала, что можем бороться. Но опять же, надо было Логинова ставить на последний этап, он опытнее, чемпион мира. На соперников на последнем этапе это накладывало бы дополнительное давление. А Латыпов выступал после коронавируса и изоляции.

Если бы она не промазала, то и другие могли не промазать, это же биатлон. Если я бы ни разу не мазал, меня бы никто в мире не повторил», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».