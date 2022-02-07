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    Нигматуллина не смогла назвать причину провальной стрельбы в индивидуальной гонке

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала свое провальное выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

    Ульяна Нигматуллина
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    Ульяна Нигматуллина

    Нигматуллина допустила 10 промахов на четырех огневых рубежах и заняла всего лишь 78-е место.

    «Условия на рубеже были идеальными. Они были почти точно такими же, как на пристрелке. Только ветер чуть уменьшился. Я начала с одного промаха на первом рубеже, потому что было смещение из-за ослабления ветра. Хотя отрабатывала аккуратно. Дальше пошло что-то непонятное для меня. Сделала выводы из первого рубежа и дальше стреляла с небольшим выносом вправо.

    Бронза в смешанной эстафете и процедура награждения должны были придать заряд. Ходом я была достаточно заряжена, но не знаю, как получилось в итоге. Не думаю, что мне помешала эстафета, а что-то другое… Может физическое состояние», — приводит слова Нигматуллиной «Матч ТВ».

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