Нигматуллина не смогла назвать причину провальной стрельбы в индивидуальной гонке

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала свое провальное выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Нигматуллина допустила 10 промахов на четырех огневых рубежах и заняла всего лишь 78-е место.

«Условия на рубеже были идеальными. Они были почти точно такими же, как на пристрелке. Только ветер чуть уменьшился. Я начала с одного промаха на первом рубеже, потому что было смещение из-за ослабления ветра. Хотя отрабатывала аккуратно. Дальше пошло что-то непонятное для меня. Сделала выводы из первого рубежа и дальше стреляла с небольшим выносом вправо.

Бронза в смешанной эстафете и процедура награждения должны были придать заряд. Ходом я была достаточно заряжена, но не знаю, как получилось в итоге. Не думаю, что мне помешала эстафета, а что-то другое… Может физическое состояние», — приводит слова Нигматуллиной «Матч ТВ».