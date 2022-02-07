Немка Херрманн выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине

Немецкая биатлонистказавоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Херрманн пробежала 15 километров за 44 минуты 12,7 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.

Для сборной Германии это золото стало вторым на ОИ-2022.

Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше. Бронзовую медаль выиграла норвежка Марта Ольсбу Ройселанн.

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, упустившая возможность побороться за медаль из-за двух промахов на третьем огневом рубеже.

Светлана Миронова стала 23-й, Евгения Буртасова — 77-й, а Ульяна Нигматуллина, допустившая 10 промахов, — 78-й.

Биатлон. Олимпийские игры-2022

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км



1. Дениз Херманн (Германия) — 44.12,7 (0+0+1+0)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 9,4 (0+0+0+1)

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) — 15,3 (1+0+0+1)...

9. Кристина Резцова (Россия) — 1.13,1 (0+0+2+0)...

23. Светлана Миронова (Россия) — 3.46,6 (0+1+1+1)...

77. Евгения Буртасова (Россия) — 9.07,6 (1+0+2+3)

78. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 9.29,4 (1+2+3+4)