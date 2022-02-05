Федоров: Отмена контрольного матча с Латвией — не катастрофа

Тренер сборной Россиипрокомментировал отмену контрольного матча с командой

Ранее стало известно, что семеро игроков сборной Латвии по хоккею сдали положительный ковид-тест по прилёте в Пекин.

«Думаю, отмена игры не катастрофа, не проблема. Двусторонние матчи — именно то, что надо. Даже судьи свои были — из тренерского штаба», — приводит слова Федорова ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).