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    Федоров: Отмена контрольного матча с Латвией — не катастрофа

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Тренер сборной России Сергей Федоров прокомментировал отмену контрольного матча с командой Латвии.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    Ранее стало известно, что семеро игроков сборной Латвии по хоккею сдали положительный ковид-тест по прилёте в Пекин.

    «Думаю, отмена игры не катастрофа, не проблема. Двусторонние матчи — именно то, что надо. Даже судьи свои были — из тренерского штаба», — приводит слова Федорова ТАСС.

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