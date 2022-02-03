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    Шоу начинается! Анонс событий на Олимпиаде-2022 4 февраля

    Пекин-2022 4 февраля: расписание соревнований и телетрансляций, где и за кого болеть

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    Стадион «Птичье гнедо», Пекин
    4 февраля стартует Олимпиада в Пекине-2022. В городе, который впервые в истории примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Помимо церемонии открытия будет еще на что посмотреть. И вот на что.

    Церемония открытия

    В 15:00 по Москве начнется церемония открытия. Накануне стали известны знаменоносцы от сборной России — ROC. Ими стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

    Ольга Фаткулина
    globallookpress.com

    Торжественная часть пройдет на том же стадионе, который прославился еще на Олимпиаде 2008 года — «Птичье гнездо». И если 14 лет назад арена активно принимала сразу ряд соревнований, то сейчас другого применения ей не нашлось.

    Наверняка церемония будет содержать много сюрпризов, но основная часть останется неизменной: будет шоу, будут торжественные речи, будет и парад спортсменов, после чего — зажжение огня и салют.

    Прокомментирует всё в прямом эфире, как и ожидалось, Дмитрий Губерниев.

    15:00 — Церемония открытия Олимпиады-2022
    • Прямая трансляция: Россия-1
    • Комментатор: Дмитрий Губерниев

    Фигурное катание

    Еще до церемонии открытия в бой вступят главная надежда и опора российских болельщиков — фигуристы.

    В Пекине стартует все еще непривычный командный турнир. В первый день — короткие программы у мужчин, танцоров и спортивных пар.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    globallookpress.com

    Россию на льду в пятницу представят: мужчины — Марк Кондратюк, ритм-танец — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, спортивные пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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    • 04:55Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
    Прямая трансляция: Первый канал
    Комментатор: Александр Гришин

    06.35Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
    Прямая трансляция: Первый канал
    Комментатор: Александр Гришин

    08.15Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
    Прямая трансляция: Первый канал
    Комментатор: Александр Гришин

    Хоккей

    Накануне стартовал женский хоккейный турнир. А в пятницу наступит очередь и сборной России.

    Соперник приличный — Швейцария. Впрочем, с учетом всего того, что навалилось на женскую команду, любой соперник — ого-го.

    Чего стоит лишь тот факт, что россиянки не провели ни одного матча за последние 2 месяца, и уже перед вылетом в Пекин потеряли сразу шесть игроков из состава.

    Завершается эстафета олимпийского огня
    globallookpress.com

    Впрочем, с подобными проблемами столкнулись практически все сборные, что привносит в хоккейный турнир (да и вообще всю Олимпиаду) дополнительный элемент непредсказуемости.

    07:10Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур: Россия — Швейцария
    Прямая трансляция: Матч ТВ
    Прогноз на матч

    Что еще посмотреть

    Еще будет много керлинга — продолжаются соревнования у смешанных пар, где представителей России нет, но зато еще можно успеть проникнуться интеллектуальной игрой на льду — пока не началась основная масса состязаний.

    03:35Кёрлинг. Микст. 5 и 6 туры
    Прямая трансляция: Матч Игра

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    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет начнет пополняться уже с субботы, и следить за ним можно здесь.

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