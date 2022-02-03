Шоу начинается! Анонс событий на Олимпиаде-2022 4 февраля

4 февраля стартует Олимпиада в Пекине-2022. В городе, который впервые в истории примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Помимо церемонии открытия будет еще на что посмотреть. И вот на что.

Церемония открытия

В 15:00 по Москве начнется церемония открытия. Накануне стали известны знаменоносцы от сборной России — ROC. Ими стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Ольга Фаткулина globallookpress.com

Торжественная часть пройдет на том же стадионе, который прославился еще на Олимпиаде 2008 года — «Птичье гнездо». И если 14 лет назад арена активно принимала сразу ряд соревнований, то сейчас другого применения ей не нашлось.

Наверняка церемония будет содержать много сюрпризов, но основная часть останется неизменной: будет шоу, будут торжественные речи, будет и парад спортсменов, после чего — зажжение огня и салют.

Прокомментирует всё в прямом эфире, как и ожидалось, Дмитрий Губерниев.

15:00 — Церемония открытия Олимпиады-2022 Прямая трансляция: Россия-1

Россия-1 Комментатор: Дмитрий Губерниев

Фигурное катание

Еще до церемонии открытия в бой вступят главная надежда и опора российских болельщиков — фигуристы.

В Пекине стартует все еще непривычный командный турнир. В первый день — короткие программы у мужчин, танцоров и спортивных пар.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов globallookpress.com

Россию на льду в пятницу представят: мужчины — Марк Кондратюк, ритм-танец — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, спортивные пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

04:55 — Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа

Прямая трансляция: Первый канал

Комментатор: Александр Гришин

06.35 — Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец

Прямая трансляция: Первый канал

Комментатор: Александр Гришин

08.15 — Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа

Прямая трансляция: Первый канал

Комментатор: Александр Гришин

Хоккей

Накануне стартовал женский хоккейный турнир. А в пятницу наступит очередь и сборной России.

Соперник приличный — Швейцария. Впрочем, с учетом всего того, что навалилось на женскую команду, любой соперник — ого-го.

Чего стоит лишь тот факт, что россиянки не провели ни одного матча за последние 2 месяца, и уже перед вылетом в Пекин потеряли сразу шесть игроков из состава.

Завершается эстафета олимпийского огня globallookpress.com

Впрочем, с подобными проблемами столкнулись практически все сборные, что привносит в хоккейный турнир (да и вообще всю Олимпиаду) дополнительный элемент непредсказуемости.

07:10 — Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур: Россия — Швейцария

Прямая трансляция: Матч ТВ

Прогноз на матч

Что еще посмотреть

Еще будет много керлинга — продолжаются соревнования у смешанных пар, где представителей России нет, но зато еще можно успеть проникнуться интеллектуальной игрой на льду — пока не началась основная масса состязаний.

03:35 — Кёрлинг. Микст. 5 и 6 туры

Прямая трансляция: Матч Игра

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет начнет пополняться уже с субботы, и следить за ним можно здесь.