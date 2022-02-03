Шоу начинается! Анонс событий на Олимпиаде-2022 4 февраля

Церемония открытия
Торжественная часть пройдет на том же стадионе, который прославился еще на Олимпиаде 2008 года — «Птичье гнездо». И если 14 лет назад арена активно принимала сразу ряд соревнований, то сейчас другого применения ей не нашлось.
Наверняка церемония будет содержать много сюрпризов, но основная часть останется неизменной: будет шоу, будут торжественные речи, будет и парад спортсменов, после чего — зажжение огня и салют.
Прокомментирует всё в прямом эфире, как и ожидалось, Дмитрий Губерниев.
15:00 — Церемония открытия Олимпиады-2022
- Прямая трансляция: Россия-1
- Комментатор: Дмитрий Губерниев
Фигурное катание
Еще до церемонии открытия в бой вступят главная надежда и опора российских болельщиков — фигуристы.
В Пекине стартует все еще непривычный командный турнир. В первый день — короткие программы у мужчин, танцоров и спортивных пар.
Россию на льду в пятницу представят: мужчины — Марк Кондратюк, ритм-танец — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, спортивные пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
04:55 — Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Прямая трансляция: Первый канал
Комментатор: Александр Гришин
06.35 — Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
Прямая трансляция: Первый канал
Комментатор: Александр Гришин
08.15 — Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Прямая трансляция: Первый канал
Комментатор: Александр Гришин
Хоккей
Накануне стартовал женский хоккейный турнир. А в пятницу наступит очередь и сборной России.
Соперник приличный — Швейцария. Впрочем, с учетом всего того, что навалилось на женскую команду, любой соперник — ого-го.
Чего стоит лишь тот факт, что россиянки не провели
Впрочем, с подобными проблемами столкнулись практически все сборные, что привносит в хоккейный турнир (да и вообще всю Олимпиаду) дополнительный элемент непредсказуемости.
07:10 — Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур: Россия — Швейцария
Прямая трансляция: Матч ТВ
Прогноз на матч
Что еще посмотреть
Еще будет много керлинга — продолжаются соревнования у смешанных пар, где представителей России нет, но зато еще можно успеть проникнуться интеллектуальной игрой на льду — пока не началась основная масса состязаний.
03:35 — Кёрлинг. Микст. 5 и 6 туры
Прямая трансляция: Матч Игра
За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет начнет пополняться уже с субботы, и следить за ним можно здесь.