Фаткулина и Шипачев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады

Вадим Шипачев Фото: globallookpress.com
Олимпийский комитет России сообщил, что знаменосцами станут российская конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.
Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится 4 февраля. Начало в 15:00 по мск.
⚡️⚡️⚡️— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 3, 2022
Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев — знаменосцы на Церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине
Спортсмены будут представлять Команду ОКР, поздравляем!#КомандаГероев #Beijing2022 pic.twitter.com/oaSAMXQdhD