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    Фаткулина и Шипачев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады

    Пекин-2022 Сборная России
    Стало известно, кто будет нести знамя сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    Олимпийский комитет России сообщил, что знаменосцами станут российская конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

    Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится 4 февраля. Начало в 15:00 по мск.

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