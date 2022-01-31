Губерниев о Трегубове и Семенове: Каждый день подобных случаев будет все больше

Дмитрий Губерниев Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что Трегубов и Семенов не смогут выступить на Играх из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус.
«Это ужасно, это трагедия. Это рулетка. Такого точно не будет меньше. И Трегубову обидно, и Васнецовой обидно.
Каждый день подобных случаев будет все больше. Так что храни нас всех бог», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».
Трегубов сдал два положительных теста за 10 дней до вылета в Пекин. Ранее он пожаловался, что после положительного теста ему пришлось снимать в Сочи квартиру за свой счет. Также он сообщил, что сам оплачивает новые тесты, а федерация не оказывает спортсменам поддержку.
Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.