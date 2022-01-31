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    • Скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпиаде в Пекине
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    Губерниев о Трегубове и Семенове: Каждый день подобных случаев будет все больше

    Пекин-2022 Скелетон Сборная РоссииКоронавирус в спорте
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что его шокировала новость о том, что скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпийские игры в Пекине.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    Ранее стало известно, что Трегубов и Семенов не смогут выступить на Играх из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус.

    «Это ужасно, это трагедия. Это рулетка. Такого точно не будет меньше. И Трегубову обидно, и Васнецовой обидно.

    Каждый день подобных случаев будет все больше. Так что храни нас всех бог», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

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    • Трегубов сдал два положительных теста за 10 дней до вылета в Пекин. Ранее он пожаловался, что после положительного теста ему пришлось снимать в Сочи квартиру за свой счет. Также он сообщил, что сам оплачивает новые тесты, а федерация не оказывает спортсменам поддержку.

    Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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