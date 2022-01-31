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    Скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Скелетон Сборная РоссииКоронавирус в спорте
    Скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

    Никита Трегубов
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    Никита Трегубов

    Трегубов и Семенов не смогут выступить на Играх из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус.

    «Несколько человек из олимпийской команды по бобслею и скелетону сегодня не полетят в Пекин. Трегубов и Семенов, к огромному моему сожалению, вынуждены будут пропустить Олимпиаду. Трегубов заменен на Евгения Рукосуева, Семенов — на Даниила Романова.

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    • Некоторые из оставшихся в России будут ждать результатов тестов и в случае получения отрицательных вылетят в Пекин другими рейсами, если у них получится успеть до начала стартов. Если не успевают, то у них есть замена, которая готовится сейчас на базе и ежедневно проходит тестирование на коронавирус», — приводит слова Аникиной ТАСС.

    Трегубов сдал два положительных теста за 10 дней до вылета в Пекин.

    Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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