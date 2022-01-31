В Пекине введен локдаун из-за Олимпиады

В столице Китая ввели локдаун и идет массовое тестирование в преддверии Олимпийских игр, сообщает BBC.

Отмечается, что в нескольких районах Пекина за день было зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом. Это явилось рекордным числом с июня 2020 года.

Власти сразу же ввели локдаун в районе вокруг одной из гостиниц, где проживают журналисты, а жителей массово отправляют на тестирование.

Накануне появилась информация, что 37 новых случаев заражения коронавирусом выявили среди прибывших на Олимпиаду.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.