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    В Пекине введен локдаун из-за Олимпиады

    Пекин-2022 Коронавирус в спорте
    В столице Китая ввели локдаун и идет массовое тестирование в преддверии Олимпийских игр, сообщает BBC.

    В Пекине введен локдаун из-за Олимпиады
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    В Пекине введен локдаун из-за Олимпиады

    Отмечается, что в нескольких районах Пекина за день было зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом. Это явилось рекордным числом с июня 2020 года.

    Власти сразу же ввели локдаун в районе вокруг одной из гостиниц, где проживают журналисты, а жителей массово отправляют на тестирование.

    Накануне появилась информация, что 37 новых случаев заражения коронавирусом выявили среди прибывших на Олимпиаду.

    Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

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