Драчев: Не состоится Олимпиада — и ладно. Разве что-то страшное произойдет?

Четырехкратный чемпион мира по биатлонувысказал мнение о возможной отмене Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня возможно представить все что угодно. Вопрос, насколько коронавирус будет мешать проведению Олимпийских игр.

Если заражение глобально пойдет по командам, спортсменам, тренерскому штабу в Олимпийской деревне, то может произойти и отмена соревнований.

Мы же видим ситуацию в норвежской лыжной сборной. Из-за положительного результата теста на COVID-19 тренера они все сели на карантин, чтобы никто больше не заболел и не возникло проблем в Пекине. Поэтому гарантий дать не может никто.

С другой стороны, что-то страшное произойдет, если вдруг отменят Игры? Главное — все живы и здоровы.

Плохо, если война начнется, тогда люди будут погибать. Не состоится Олимпиада — и ладно. Поехали дальше», — цитирует Драчева RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине планируется провести с 4 по 20 февраля 2022 года.