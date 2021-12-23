Ковальчук — о составе на ОИ: Нам не важно, кто за какую команду играет

Менеджер сборной Россиивысказался касательно формирования состава на ОИ-2022.

«У нас нет никаких пристрастий. Нам не важно, кто за какую команду играет и у кого какой агент.

Самое главное, чтобы хоккеист подходил по своим игровым и личностным качествам, что немаловажно для создания атмосферы в команде. У каждого есть шанс и возможность.

У нас есть расширенный список, и мы определимся с датой, когда будет назван состав на сбор», — сказал Ковальчук «Чемпионату».

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.