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    Ковальчук — о составе на ОИ: Нам не важно, кто за какую команду играет

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Менеджер сборной России Илья Ковальчук высказался касательно формирования состава на ОИ-2022.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «У нас нет никаких пристрастий. Нам не важно, кто за какую команду играет и у кого какой агент.

    Самое главное, чтобы хоккеист подходил по своим игровым и личностным качествам, что немаловажно для создания атмосферы в команде. У каждого есть шанс и возможность.

    У нас есть расширенный список, и мы определимся с датой, когда будет назван состав на сбор», — сказал Ковальчук «Чемпионату».

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    • Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

    Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.

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