Райкович: Эта серия с «Зенитом» по накалу напоминала прошлогоднюю битву

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в пятом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ над санкт-петербургским(82:79).

«Хочу поздравить "Зенит" с борьбой и той серьёзностью, которую соперники проявили в этой серии. Считаю, обе команды выступили на 100 процентов своих сегодняшних возможностей. "Зенит" возглавляет один из лучших тренеров Европы, команда обладает глубоким составом с большим количеством сильных игроков. Считаю, мы проделали хорошую работу, чтобы выиграть серию 4-1. За исключением факта, что серия была фактически утешительной, она по накалу напоминала прошлогоднюю битву. Одной из наших задач было дать возможность развития молодым игрокам, многие работали с командой и сумели проявить себя в большом баскетболе.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали команду во всех городах, но особенно дома, поблагодарить весь штаб клуба, от президента до игроков. Мы проделали честную и тяжёлую работу. Не хочу, чтобы две недели, в течение которых у нас были проблемы, определяли впечатление от всего сезона», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счетом 4-1 и впервые в истории завоевали бронзовые медали.