Вичентич: В первых двух четвертях была отличная игра и борьба, но дальше команда немного устала

Главный тренервысказался относительно поражения оти вылете из Единой лиги ВТБ на стадии 1/4 финала.

«Сначала хочу сказать большое спасибо всем в "Автодоре". Спасибо президенту, всей административной части клуба, что пригласили меня на должность главного тренера и доверяли мне. Спасибо тренерскому штабу, который, если нужно было, работал круглосуточно. Спасибо болельщикам! Все видели, какая поддержка сегодня была здесь. И, наконец, я благодарен всем игрокам. Это группа отличных спортсменов и отличных людей. Для меня было очень приятно работать с ними этот период. Конечно, жалко, что не выиграли. Но мы играли с ЦСКА, с командой, которая, по моему мнению, самая лучшая в Единой лиге ВТБ.

Если говорить о самой игре, то в первых двух матчах мы не показали, что умеем. На тренировках с игроками договорились, что должны доказать, почему мы здесь. А мы заслужили это место в плей-офф. В первых двух четвертях была отличная игра и борьба. Но дальше команда немного устала. Все знают, что наши разыгрывающий Скотт Мачадо и форвард Раде Загорац не играли из-за травмы, их не хватало. Сегодня "Автодор" проиграл в очень хорошей игре», — приводит слова Вичентича официальный сайт турнира.

Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии с «Автодором» со счетом 3-0 и стал первым полуфиналистом турнира.