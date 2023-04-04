Названы лучшие игроки недели в НБА Фото: globallookpress.com
В Западной конференции отмечен форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. В среднем за матч он набирал 38,7 очка и 11,7 подбора.
На Востоке лучшим назван защитник «Бруклина» Микал Бриджес. Его средние показатели за игру составили 33,0 очка, 3,7 передачи и 5,7 подбора.
На прошлой неделе «Лейкерс» и «Нетс» выиграли все свои три матча.
Клуб из Калифорнии занимает седьмое место в Западной конференции с 40 победами и 38 поражениями. Нью-йоркская команда располагается на шестой строчке Востока c 43 победами при 35 поражениях.