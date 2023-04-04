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    Софьян АмрабатТрансферный дайджест. 28 марта — 3 апреля
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    Названы лучшие игроки недели в НБА

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс
    Национальная баскетбольная ассоциация назвала лучших игроков минувшей недели сезона-2022/23.

    Названы лучшие игроки недели в НБА
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    Названы лучшие игроки недели в НБА

    В Западной конференции отмечен форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. В среднем за матч он набирал 38,7 очка и 11,7 подбора.

    На Востоке лучшим назван защитник «Бруклина» Микал Бриджес. Его средние показатели за игру составили 33,0 очка, 3,7 передачи и 5,7 подбора.

    На прошлой неделе «Лейкерс» и «Нетс» выиграли все свои три матча.

    Клуб из Калифорнии занимает седьмое место в Западной конференции с 40 победами и 38 поражениями. Нью-йоркская команда располагается на шестой строчке Востока c 43 победами при 35 поражениях.

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