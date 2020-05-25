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    Ведищев: Как болельщик расстроен завершением Евролиги, а как руководитель клуба прекрасно понимаю

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    Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал решение о досрочном завершении сезонов Евролиги и Еврокубка.

    Андрей Ведищев
    Андрей Ведищев

    «Как болельщик расстроен, а как руководитель клуба прекрасно понимаю причины принятого решения.

    Было очевидно, что в условиях пандемии возобновление соревнований под большим вопросом, слишком много рисков.

    Мы одними из первых всерьёз столкнулись с коронавирусом. Все, кто вернулся из Таллина, после матча "Калевом" уже на следующий день сдавали тесты. Сразу после — двухнедельный карантин.

    Локдаун все восприняли по-разному. Некоторые игроки хотели скорее вернуться к семьям. Другие горели желанием остаться в команде и продолжить тренироваться.

    Мы правильно оценили ситуацию с самого начала. Приняли единственно верное решение, отпустив ребят к семьям — все живы и здоровы.

    Это непростое время можно пройти безболезненно, только если все осознают ответственность и готовы идти на компромиссы. Это должно быть встречное двустороннее движение.

    Я знаю, что наши игроки это понимают. С некоторыми уже перезаключены контракты на следующий сезон. Их имена объявим в ближайшие дни», — приводит слова Ведищева пресс-служба краснодарского клуба. 0

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