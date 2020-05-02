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    Кириленко: Надо понять и признать: на сегодняшний день у нас нет чемпиона

    Баскетбол Лига ВТБ
    Президент РФБ Андрей Кириленко объяснил решение Совета Единой лиги ВТБ не определять победителя сезона-2019/20, который был досрочно завершен из пандемии коронавируса.

    Андрей Кириленко
    Андрей Кириленко

    «В Лиге ВТБ складывался интереснейший сезон, в котором лидерство на момент остановки было за "Химками", собравшими отличный состав. Но ситуация возникла беспрецедентная. Никто не знает, как на это реагировать, какие брать критерии, от чего отталкиваться.

    Надо понять и признать: на сегодняшний день у нас нет чемпиона. Сезон не закончился, команды провели неравное количество матчей. Прекрасно понимаю, что у "Химок" больше побед.

    Но впереди оставалось еще много игр. И в такой ситуации сложно сказать, какое решение является единственно верным. Другой вопрос, когда есть четкие критерии.

    Возьмем женскую Премьер-лигу. Там на момент начала карантина завершился регулярный чемпионат, оставалось сыграть только плей-офф.

    Посоветовавшись с клубами, мы приняли решение о завершении чемпионата и распределении мест по итогам регулярного этапа.

    Но в ситуации с Единой лигой ВТБ и неодинаковым количеством игр действительно сложно определить призеров.

    Собрался Совет лиги, команды провели голосование и приняли решение, что в сложившейся ситуации чемпиона не будет. Не понимаю, почему из мухи нужно делать слона.

    Ситуация неординарная и нет единственно правильного решения. Однако стороны сделали все возможное, чтобы прийти к общему знаменателю», — сказал Кириленко в интервью «Советскому спорту». 0

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