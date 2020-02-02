«Локомотив-Кубань» одолел «Автодор»

Саратовскийв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проигралсо счетом 81:97 (21:25, 12:23, 17:29, 31:20).

Центровой краснодарцев Джонни О’Брайант набрал 25 очков. На счету Алана Уильямса дабл-дабл — 14 очков и 13 подборов.

В составе «Автодора» 21 очко набрал защитник Райан Боутрайт. У французского центрового Мухаммаду Жайте дабл-дабл — 18 очков и 10 подборов.

«Локомотив-Кубань» продлил победную серию до 7 матчей и уступеют занимающему вторую позицию ЦСКА лишь по дополнительным показателям.

«Автодор» проиграл в шестой раз подряд и находится на предпоследнем 11-м месте, одержав лишь 4 победы в 15 встречах. 0