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    «Локомотив-Кубань» одолел «Автодор»

    Баскетбол Лига ВТБ Автодор Локомотив-Кубань
    Саратовский «Автодор» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проиграл «Локомотиву-Кубань» со счетом 81:97 (21:25, 12:23, 17:29, 31:20).

    «Локомотив-Кубань»
    «Локомотив-Кубань»

    Центровой краснодарцев Джонни О’Брайант набрал 25 очков. На счету Алана Уильямса дабл-дабл — 14 очков и 13 подборов.

    В составе «Автодора» 21 очко набрал защитник Райан Боутрайт. У французского центрового Мухаммаду Жайте дабл-дабл — 18 очков и 10 подборов.

    «Локомотив-Кубань» продлил победную серию до 7 матчей и уступеют занимающему вторую позицию ЦСКА лишь по дополнительным показателям.

    «Автодор» проиграл в шестой раз подряд и находится на предпоследнем 11-м месте, одержав лишь 4 победы в 15 встречах. 0

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