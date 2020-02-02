«Локомотив-Кубань» одолел «Автодор»

«Локомотив-Кубань»
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Центровой краснодарцев Джонни О’Брайант набрал 25 очков. На счету Алана Уильямса дабл-дабл — 14 очков и 13 подборов.
В составе «Автодора» 21 очко набрал защитник Райан Боутрайт. У французского центрового Мухаммаду Жайте дабл-дабл — 18 очков и 10 подборов.
«Локомотив-Кубань» продлил победную серию до 7 матчей и уступеют занимающему вторую позицию ЦСКА лишь по дополнительным показателям.
«Автодор» проиграл в шестой раз подряд и находится на предпоследнем 11-м месте, одержав лишь 4 победы в 15 встречах. 0