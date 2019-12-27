Итудис: ЦСКА наказывал за все, что миланцы давали делать

Главный тренер московского ЦСКАпрокомментировал победу над итальянским «Миланом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (78:75).

«Мы хорошо начали, читали неравноценные размены и зонную защиту, наказывали за все, что нам давали сделать.

Мы удержали нападение миланцев на 13 очках в первой четверти. При этом было заметно, что игроки порой действуют нерешительно.

Это отразилось во второй четверти, в которой уже мы набрали всего 13 очков, хотя, конечно, надо отдать должное обороне соперников.

В перерыве мы сменили настрой. Защита миланцев концентрировалась на умениях Майка, они отправляли на его опеку двух защитников, и нам надо было найти открытые броски.

У Хэкетта выдался отличный вечер в плане бросков, созидания, защиты. Йоханнес поддержал его, Майк всё же выдал дабл-дабл.

Даже при том, что мы пропустили быстрые пять очков на финише третьей четверти, мы продолжали действовать по плану и удержали лидерство.

Во второй половине совершили всего три потери, что очень важно. Это был не лучший наш матч, но в таких встречах нужно побеждать. С нашей стороны было много стратегии и спокойствия.

Собрался полный зал, и поддержка калининградских болельщиков была на высочайшем уровне. Сердечно их благодарю», — сказал специалист клубной пресс-службе.

ЦСКА одержал третью победу кряду, а «Милан» потерпел шестое поражение за последние семь встреч.

3 января армейцы примут «Панатинаикос», а «россонери» встретятся с питерским «Зенитом». 0