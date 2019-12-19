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    «Зенит» в концовке матча обыграл «Фенербахче»

    Баскетбол Евролига Зенит Фенербахче
    В рамках Евролиги «Зенит» выиграл у «Фенербахче». Счет в матче составил 81:84.

    Фрагмент поединка
    Фрагмент поединка

    Российский коллектив уступил первую и вторую четверть. К середине противостояния счет был 43:38. Однако уже после большого перерыва питерцы вышли вперед, выигрывая со счетом 59:60.

    В самом конце встречи Эндрю Альбиси решился на дальний бросок, который был успешно реализован. Таким образом, всего за три секунды до конца встречи счет стал 81:84 в пользу «Зенита»

    Самый результативный игрок матча — Жоффри Ловерня (18 очков). У «Зенита» лучшим оказался Матеуш Понитка (16 баллов).

    Евролига
    «Фенербахче» — «Зенит» — 81:84
    «Фенербахче»: Ловернь (18), Махмутоглу (5), Мухаммед (3), Дювериоглу (2 + 7 подборов), Вестерманн (0) — старт; Калинич (16), Слукас (13 + 6 передач), Де Коло (9 + 6 передач), Датоме (9), Уильямс (6)«Зенит»: Понитка (16 + 8 передач), Альбиси (12), Айон (12), Воронов (11), Пушков (2) — старт; Аброматис (10 + 7 подборов), Айверсон (9), Хвостов (6), Холлинз (6), Понкрашов (0), Трушкин (0)
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