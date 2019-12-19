«Зенит» в концовке матча обыграл «Фенербахче»

В рамках Евролигивыиграл у. Счет в матче составил 81:84.

Российский коллектив уступил первую и вторую четверть. К середине противостояния счет был 43:38. Однако уже после большого перерыва питерцы вышли вперед, выигрывая со счетом 59:60.

В самом конце встречи Эндрю Альбиси решился на дальний бросок, который был успешно реализован. Таким образом, всего за три секунды до конца встречи счет стал 81:84 в пользу «Зенита»

Самый результативный игрок матча — Жоффри Ловерня (18 очков). У «Зенита» лучшим оказался Матеуш Понитка (16 баллов).