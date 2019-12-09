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    Дончич превзошел достижение Джордана

    Баскетбол НБА Даллас Маверикс
    Защитник «Далласа» Лука Дончич набрал 27 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто» (106:110).

    Лука Дончич
    Лука Дончич

    Он стал самым результативным игроком своей команды. Также он превзошел достижение Майкла Джордана, которое тот установил в 1989 году.

    Дончич стал первым игроком за 30 лет, который в 19 играх подряд зарабатывал 20 и более очков, делал 5 и более подборов и ассистов. В 1989 такой же показатель покорился Майклу Джордану, когда он выступал за «Чикаго».

    Лучший результат за историю НБА у Оскара Робертсона, который демонстрировал указанные вышел показатели в 29 матчах подряд. Свой рекорд он установил в сезоне 1964/65, когда выступал за «Цинциннати».

    20-летний Лука Дончич выступает за «Даллас» с 2018 года. 0

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