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    «Клипперс» обыграл «Даллас», «Денвер» одержал шестую победу подряд

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс
    «Лос-Анджелес Клипперс» уверенно обыграл в гостях «Даллас» со счетом 114:99 (34:24, 28:19, 31:31, 21:22).

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард — у него 28 очков. Еще 26 очков заработал Пол Джордж. У «Далласа» 22 очка, 8 подборов и 6 передач заработал Лука Дончич, Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

    «Клипперс» выиграли шестой матч подряд. Победная серия «Маверикс» прервалась на отметке в пяти матчей.

    В другом матче «Денвер» на своей площадке обыграл «Вашингтон» — 117:104 (25:23, 39:24, 22:22, 31:35).

    Лидером по результативности в данной встрече стал защитник «Вашингтона» Джордан Макрай, на счету которого 21 очко, 4 подбора и 3 передачи.

    «Денвер» одержал шестую победу подряд. «Уизардс» в свою очередь проиграли второй матч кряду. 0

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