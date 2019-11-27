«Клипперс» обыграл «Даллас», «Денвер» одержал шестую победу подряд

уверенно обыграл в гостяхсо счетом 114:99 (34:24, 28:19, 31:31, 21:22).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард — у него 28 очков. Еще 26 очков заработал Пол Джордж. У «Далласа» 22 очка, 8 подборов и 6 передач заработал Лука Дончич, Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

«Клипперс» выиграли шестой матч подряд. Победная серия «Маверикс» прервалась на отметке в пяти матчей.

В другом матче «Денвер» на своей площадке обыграл «Вашингтон» — 117:104 (25:23, 39:24, 22:22, 31:35).

Лидером по результативности в данной встрече стал защитник «Вашингтона» Джордан Макрай, на счету которого 21 очко, 4 подбора и 3 передачи.

«Денвер» одержал шестую победу подряд. «Уизардс» в свою очередь проиграли второй матч кряду. 0