«Портленд» подписал Кармело Энтони

Клуб НБАподписал 35-летнего нападающего, сообщил президент баскетбольной команды

«Кармело — зарекомендовавшая себя звезда в этой лиге, которая обеспечит уважаемое присутствие в нашей раздевалке и установит навык на нужном месте на полу», — заявил он пресс-службе НБА.

Баскетболист, подписавший однолетний контракт, будет выступать под номером «00» по причине того, что другие номера, под которым он выступал, были выведены из клубного обращения.

Кармело Энтони является трехкратным олимпийским чемпионом в 2008, 2012 и 2016 годах, а в 2006 и 2016 годах признавался спортсменом года по версии федерации баскетбола США.

На счету Энтони 1064 матча в НБА со средними показателями 24,0 очка, 6,5 подбора и 3,0 передачи за встречу. Последний раз он играл за «Хьюстон» в ноябре прошлого года. 0