«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона в НБА

обыгралв первом матче нового регулярного чемпионата НБА.

Встреча состоялась на «Скотиабанк-Арене» в Торонто и завершилась в овертайме со счетом 130:122 ОТ (27:30, 29:31, 32:25, 29:31, 13:5) в пользу действующих чемпионов лиги.

В составе «Торонто» дабл-дабл на свой счет записал Паскаль Сиакам, который набрал 34 очка и сделал 18 подборов. Еще 34 очка набрал Фред Ванвлит. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Брэндон Ингрэм, который записал в свой актив 22 очка. Дабл-Дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Джош Харт.

В следующем матче «Торонто» сыграет с «Бостоном», а «Нью-Орлеан» встретится с «Далласом».

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