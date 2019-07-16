Итудис — тренер года в Евролиге

Главный тренер ЦСКАполучил приз имени Александра Гомельского, вручаемый лучшему наставнику сезона в Евролиге, сообщает пресс-служба клуба.

Обладатель трофея определяется по результатам голосования всех главных тренеров команд турнира.

Тройку «призеров» голосования замкнули Эргин Атаман из «Эфеса» и Шарунас Ясикявичюс из «Жальгириса».

«Хочу поблагодарить всех коллег, кто проголосовал за меня. Это добавляет ценности награде, ведь признание приходит от тех, с кем мы сражаемся по ходу сезона, кто помогает своим командам побеждать. Большое спасибо нашим игрокам, мы вместе выиграли титул Евролиги благодаря их игре, желанию сражаться и жертвовать собой.

Спасибо моим ассистентам, которые помогали на каждом шаге, в каждом факторе нашей совместной работы. Спасибо менеджменту, в частности, Андрею Ватутину и нашему владельцу "Норникелю", за доверие и большой вклад в клубный успех.

Последнее, но важное: спасибо болельщикам за веру и поддержку в хорошие и плохие моменты. При том, что эта награда считается личной, на мой взгляд, она все же командная, она принадлежит большому количеству людей, которые заслуживают похвалы», — заявил Итудис.

В прошлом сезоне ЦСКА не только стал лучшей командой континента в восьмой раз в истории, но и установил рекорд по числу побед за сезон — 29 в 36 матчах. 0