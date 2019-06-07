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    Итудис: «Химки» неплохо справляются без своего лучшего снайпера

    ЦСКА Химки Лига ВТБ
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после победы своей команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками» (103:92).

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    «Мы доминировали всю игру, начали очень агрессивно на обоих концах паркета. Мы задали темп этой игре таким, каким хотели.

    Большое уважение "Химкам", они много игр в этом сезоне сыграли без своего лучшего снайпера и привыкли к этому. Конечно, я желаю, чтобы у них не было таких проблем, но они неплохо справляются.

    Самое важное для нас — это то, что мы сделали счёт 2-0 сегодня. Знаем, что в третьей игре, в Химках, будет тяжело. У нас есть два дня на подготовку», — передаёт слова специалиста «Чемпионат». 0

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