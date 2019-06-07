Итудис: «Химки» неплохо справляются без своего лучшего снайпера

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями после победы своей команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с(103:92).

«Мы доминировали всю игру, начали очень агрессивно на обоих концах паркета. Мы задали темп этой игре таким, каким хотели.

Большое уважение "Химкам", они много игр в этом сезоне сыграли без своего лучшего снайпера и привыкли к этому. Конечно, я желаю, чтобы у них не было таких проблем, но они неплохо справляются.

Самое важное для нас — это то, что мы сделали счёт 2-0 сегодня. Знаем, что в третьей игре, в Химках, будет тяжело. У нас есть два дня на подготовку», — передаёт слова специалиста «Чемпионат». 0