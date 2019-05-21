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    «Голден Стэйт» стал первым финалистом НБА

    Голден Стэйт Уорриорз Портленд Трэйл Блэйзерс НБА
    В четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счетом 117:119 ОТ (35:36, 34:29, 26:22, 16:24, 6:8).

    Стефен Карри
    Стефен Карри

    Главным героем встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 37 очков, отдал 11 передач и совершил 13 подборов. Трипл-даблом в составе победителей также отметился форвард Дрэймонд Грин — 18 очков, 14 подборов, 11 передач.

    Дабл-даблом в составе «Портленда» отметился форвард Мейерс Леонард — 30 очков, 12 подборов. 28 очков набрал Дэмьен Лиллард, 26 — у Си Джей Макколлума.

    Обзор матча

    «Воины» выиграли серию со счетом 4-0 и стали первой за 60 лет командой, которая сыграет в финале НБА в пятый раз подряд.

    «Голден Стэйт» сразится за титул с победителем противостояния «Милуоки» — «Торонто» (2-1). 0

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