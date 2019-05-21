«Голден Стэйт» стал первым финалистом НБА

Стефен Карри
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Главным героем встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 37 очков, отдал 11 передач и совершил 13 подборов. Трипл-даблом в составе победителей также отметился форвард Дрэймонд Грин — 18 очков, 14 подборов, 11 передач.
Дабл-даблом в составе «Портленда» отметился форвард Мейерс Леонард — 30 очков, 12 подборов. 28 очков набрал Дэмьен Лиллард, 26 — у Си Джей Макколлума.
Обзор матча
«Воины» выиграли серию со счетом 4-0 и стали первой за 60 лет командой, которая сыграет в финале НБА в пятый раз подряд.
«Голден Стэйт» сразится за титул с победителем противостояния «Милуоки» — «Торонто» (2-1). 0