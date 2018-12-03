Наставник «Чикаго» отправлен в отставку

Фред Хойберг
LiveSport.Ru
Исполняющим обязанности главного тренера назначен его ассистент Джим Бойлэн.
«Подобные решения даются нелегко, но это правильный выбор для нашей организации в данный момент.
После тщательного анализа я принял решение сделать этот шаг ради общего развития команды. Крайне важно, чтобы мы двигались в верном направлении.
Я хочу поблагодарить Фреда за его преданность своему делу и приверженность нашей команде», — подчеркнул исполнительный вице-президент команды Джон Пакксон.
«Буллз» занимают предпоследнее место на Востоке, имея показатель 5 побед — 19 поражений. 0