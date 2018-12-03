ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леандро ПаредесТрансферный дайджест. 27 ноября — 3 декабря
  • 18:21
    • Ближайший матч «Локомотива» начнется с минуты молчания в память о Ломакине
  • 16:44
    • Состоялась жеребьевка финального раунда Лиги наций
  • 16:14
    • УЕФА вводит VAR в плей-офф ЛЧ, финале Лиги Европы и финале Лиги наций-2019
  • 16:00
    • Пропавший футболист «Локомотива» найден мертвым
  • 13:55
    • Еременко, Бирюков, Шипачев и Афанасьев — лучшие игроки 12-й недели КХЛ
    Все новости спорта

    Наставник «Чикаго» отправлен в отставку

    Чикаго Буллз НБА
    Клуб НБА «Чикаго Буллз» отправил в отставку главного тренера Фреда Хойберга, информирует официальный сайт «быков».

    Фред Хойберг
    Фред Хойберг
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен его ассистент Джим Бойлэн.

    «Подобные решения даются нелегко, но это правильный выбор для нашей организации в данный момент.

    После тщательного анализа я принял решение сделать этот шаг ради общего развития команды. Крайне важно, чтобы мы двигались в верном направлении.

    Я хочу поблагодарить Фреда за его преданность своему делу и приверженность нашей команде», — подчеркнул исполнительный вице-президент команды Джон Пакксон.

    «Буллз» занимают предпоследнее место на Востоке, имея показатель 5 побед — 19 поражений. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Аталанта» — «Наполи»
  • 2.15
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Наполи» продолжить беспроигрышную серию?
  • «Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Атлетик» выиграть второй матч в Примере?
  • «Леванте» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Тампа-Бэй» Кучерова и «Нью-Джерси» Яковлева выдадут результативный поединок
  • «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Арсенала» Футбол Битва Северного Лондона осталась за «Арсеналом». Команда Эмери проявила характер«Канониры» поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги 12:520
  • 17:36
    • Защитник «Спартака» отправится на лечение в Рим
  • 17:09
    • Назначены арбитры на первые матчи 1/4 финала Кубка России
  • 16:56
    • УЕФА запретил проводить матчи в регионах на военном положении
    Семен Варламов Хоккей НХЛ. Невероятный камбек «Анахайма», первый шат-аут Варламова в сезонеРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 декабря 09:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Наполи» продолжит погоню за «Ювентусом»
  • 5.36
    •
  • 20:49
    • Наставник «Чикаго» отправлен в отставку
  • 18:57
    • Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Зенита»
  • 18:03
    • Дубль Брюле помог «Сибири» обыграть «Адмирал»
    «Спартак» — «Локомотив» Футбол «Спартак» заработал победу в дерби потом и кровьюОгненное столичное дерби — в нашем обзоре прессы 00:330
  • 16:27
    • «Магнитка» проиграла «Барысу»
  • 11:13
    • Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 10:43
    • «Арсеналу» интересен форвард «Ромы»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку