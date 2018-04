«Милуоки» сравнял счет в серии с «Бостоном», команды проведут седьмой матч

Баскетболистынанесли поражениев шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 97:86 (22:24, 26:15, 26:26, 23:21).

Наибольший вклад в успех «Бакс» внес Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко и добавивший к ним 14 подборов и 4 передачи. Крис Миддлтон и Малколм Брогдон добавили в копилку по 16 очков.

У «Селтикс» лучшим был Джейсон Тейтум (22). Терри Розир отметился 18 очками, Джейлен Браун — 14. Лидер «кельтов» Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.

Счет в серии стал равным — 3-3. Решающий матч серии состоится 28 апреля в Бостоне.

