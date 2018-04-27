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    «Милуоки» сравнял счет в серии с «Бостоном», команды проведут седьмой матч

    НБА Милуоки Бакс Бостон Селтикс
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    Яннис Адетокунбо
    На фото:Яннис Адетокунбо
    Баскетболисты «Милуоки» нанесли поражение «Бостону» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 97:86 (22:24, 26:15, 26:26, 23:21).

    Наибольший вклад в успех «Бакс» внес Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко и добавивший к ним 14 подборов и 4 передачи. Крис Миддлтон и Малколм Брогдон добавили в копилку по 16 очков.

    У «Селтикс» лучшим был Джейсон Тейтум (22). Терри Розир отметился 18 очками, Джейлен Браун — 14. Лидер «кельтов» Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.

    Счет в серии стал равным — 3-3. Решающий матч серии состоится 28 апреля в Бостоне.


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