Баззер-биттер Джеймса принес «Кливленду» победу над «Индианой»

на домашнем паркете переигралв пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 98:95 (23:25, 26:31, 32:17, 17:22).

Героем встречи стал лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс, который заблокировал бросок Виктора Оладипо за 3,3 секунды до конца игры, а затем поставил точку в матче баззер-биттером. Всего Джеймс набрал 44 очка и добавил к ним 10 подборов. Кайл Корвер набросал 19 очков, Кевин Лав собрал 11 очков и 10 подборов.

У «Пэйсерс» лучшими были Домантас Сабонис (22) и Виктор Оладипо (12 + 12 подборов).

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Кавс». Шестой матч серии пройдет 27 апреля в Индианаполисе.

вышел вперед в серии с— 108:98 (23:24, 25:23, 31:31, 29:20).

Самым результативным игроком матча стал ДеМар ДеРозан, набравший 32 очка. По дабл-даблу оформили Кайл Лоури (17 + 10 передач) и Йонас Валанчюнас (14 о+ 13 подборов).

У «Уизардс» Джон Уолл набрал 26 очков, сделал 9 подборов и отдал 9 передач, Марчин Гортат оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов.

«Торонто» повел в серии 3-2. Шестой матч пройдет 27 апреля в Вашингтоне.

