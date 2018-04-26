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    Баззер-биттер Джеймса принес «Кливленду» победу над «Индианой»

    НБА Кливленд Кавальерс Индиана Пэйсерс Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардс Оклахома-Сити Тандер Юта Джаз
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    Леброн Джеймс
    На фото:Леброн Джеймс
    «Кливленд» на домашнем паркете переиграл «Индиану» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 98:95 (23:25, 26:31, 32:17, 17:22).

    Героем встречи стал лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс, который заблокировал бросок Виктора Оладипо за 3,3 секунды до конца игры, а затем поставил точку в матче баззер-биттером. Всего Джеймс набрал 44 очка и добавил к ним 10 подборов. Кайл Корвер набросал 19 очков, Кевин Лав собрал 11 очков и 10 подборов.

    У «Пэйсерс» лучшими были Домантас Сабонис (22) и Виктор Оладипо (12 + 12 подборов).

    Счет в серии стал 3-2 в пользу «Кавс». Шестой матч серии пройдет 27 апреля в Индианаполисе.

    44 очка Леброна Джеймса
    «Торонто» вышел вперед в серии с «Вашингтоном» — 108:98 (23:24, 25:23, 31:31, 29:20).

    Самым результативным игроком матча стал ДеМар ДеРозан, набравший 32 очка. По дабл-даблу оформили Кайл Лоури (17 + 10 передач) и Йонас Валанчюнас (14 о+ 13 подборов).

    У «Уизардс» Джон Уолл набрал 26 очков, сделал 9 подборов и отдал 9 передач, Марчин Гортат оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов.

    «Торонто» повел в серии 3-2. Шестой матч пройдет 27 апреля в Вашингтоне.


    «Оклахома-Сити» отыгралась с «-25» и победила «Юту» — 107:99 (29:34, 12:22, 37:22, 29:21).

    Расселл Уэстбрук принес «Тандер» 45 очков и добавил к ним 15 подборов и 7 передач. 34 очка на счету форварда Пола Джорджа.

    Лучшим в составе «Джаз» стал Донован Митчелл, набравший 27 очков. Дабл-даблами отметились Рики Рубио (10 + 12 подборов + 7 передач) и Руди Гобер (11 + 10 подборов).

    Счет в серии стал 3-2 в пользу «Юты». Шестой матч пройдет 27 апреля.

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