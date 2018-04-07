ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Пол Джордж готов остаться в «Оклахоме»

    Оклахома-Сити Тандер НБА
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Пол Джордж
    На фото:Пол Джордж
    Форвард «Оклахомы-Сити» Пол Джордж заявил, что результат «Тандер» не станет для него определяющим фактором в межсезонье.

    «Я вижу себя в этом клубе. Счастлив быть здесь. Мне нравится клуб и партнеры по команде. Мы не добились в нынешнем сезоне тех результатов, которых хотели, но мне нравится просто быть рядом с этими парнями.

    Мой ответ не изменился. Результат "Тандер" не станет для меня определяющим фактором в межсезонье. Я приложу все силы ради успеха команды и, опять же, вполне могу представить, что остаюсь здесь.

    Это наш первый год вместе. Первый сезон для этого коллектива. У нас есть шанс выиграть все, но для создания командой химии нужно больше времени. Все должны быть на одной волне», – приводит слова Джорджа ESPN.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 05/04
    • «Торонто» обыграл «Бостон», «Сан-Антонио» проиграл в Калифорнии
  • 04/04
    • «Майами» оформил выход в плей-офф, «Кливленд» обыграл «Торонто»
  • 02/04
    • «Сан-Антонио» остановил «Хьюстон», «Оклахома» победила в Нью-Орлеане
  • 31/03
    • «Филадельфия» одержала девятую победу подряд, Джеймс побил рекорд Джордана
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    MVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеКоби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаКоби БрайантЛучшее прощание векаПрощальный матч Коби Брайанта прошел по наилучшему сценарию из всех возможныхЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Дерби Манчестера и Ливерпуля
  • Прогнозы и ставки на футбол 7 апреля
  • 6,53
    •
  • Удержится ли «Спартак» вблизи «Локомотива»?
  • «Анжи» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 апреля
  • 1,90
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 08:00
    • «Филадельфия» обыграла «Кливленд», «Торонто» сильнее «Индианы»
  • 23:30
    • Определились все пары плей-офф Евролиги
  • 06/04
    • «Денвер» одержал важную победу над «Миннесотой»
  • 06/04
    • «Юта» разгромила «Клипперс», «Кливленд» выиграл у «Вашингтона»
  • 06/04
    • «Химки» уступили «Барселоне» и сыграют в четвертьфинале с ЦСКА
  • 05/04
    • ЦСКА в Москве обыграл «Црвену Звезду»
  • 05/04
    • УНИКС на выезде обыграл «Автодор»
  • 05/04
    • Дабл-дабл Еловаца помог «Нижнему Новгороду» победить «Парму»
  • 05/04
    • Игроки «Локомотива» и УНИКСА вошли в первую символическую сборную Еврокубка
  • 05/04
    • «Торонто» обыграл «Бостон», «Сан-Антонио» проиграл в Калифорнии
  • 04/04
    • «Майами» оформил выход в плей-офф, «Кливленд» обыграл «Торонто»
  • 03/04
    • Оладипо и Лиллард признаны лучшими игроками недели в НБА
  • 02/04
    • ЦСКА крупно обыграл УНИКС
  • 02/04
    • Смит признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в марте
  • 02/04
    • «Сан-Антонио» остановил «Хьюстон», «Оклахома» победила в Нью-Орлеане
  • 01/04
    • Дабл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» победить «Шарлотт»
  • 01/04
    • «Автодор» в Петербурге победил «Зенит»
  • 01/04
    • 27 очков Переза помогли ВЭФ обыграть «Нижний Новгород»
  • 01/04
    • 28 очков Дженкинса помогли «Химкам» обыграть «Калев»
  • 01/04
    • «Локомотив-Кубань» одолел «Астану»
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США