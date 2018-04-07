Пол Джордж готов остаться в «Оклахоме»

Форвард «Оклахомы-Сити»заявил, что результат «Тандер» не станет для него определяющим фактором в межсезонье.

«Я вижу себя в этом клубе. Счастлив быть здесь. Мне нравится клуб и партнеры по команде. Мы не добились в нынешнем сезоне тех результатов, которых хотели, но мне нравится просто быть рядом с этими парнями.

Мой ответ не изменился. Результат "Тандер" не станет для меня определяющим фактором в межсезонье. Я приложу все силы ради успеха команды и, опять же, вполне могу представить, что остаюсь здесь.

Это наш первый год вместе. Первый сезон для этого коллектива. У нас есть шанс выиграть все, но для создания командой химии нужно больше времени. Все должны быть на одной волне», – приводит слова Джорджа ESPN.